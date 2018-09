Progetti salvi: i soldi arriveranno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICABELLUNO Fumata bianca: il Piano di rigenerazione è salvo. Il sindaco Jacopo Massaro tuttavia invita a rallentare gli entusiasmi: «Sono soddisfatto, ma resto cauto». Insomma, restano ancora molti dubbi ma il nodo sembra quasi sciolto. L'incontro di martedì sera a Roma tra una delegazione dell'Anci e il premier Giuseppe Conte ha salvato in extremis il maxi piano di restyling in partenza nel capoluogo. Il gruzzolo promesso arriverà, però non è chiaro se per intero subito o in più tranche. Il Milleproroghe con il suo emendamento...