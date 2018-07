CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROGETTI DI INSERIMENTOROVIGO Per far fronte alla disoccupazione la Fondazione Cariparo annuncia la proroga fino al 31 dicembre, con ulteriori 945mila euro, del Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro. L'iniziativa è diretta a cofinanziare i progetti presentati dai Comuni delle province di Rovigo e Padova per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. Con i 2 milioni di euro per l'edizione 2017/2018, il Fondo ha permesso di sostenere 573 progetti fino a oggi. E l'ulteriore cofinanziamento permetterà di dare...