Progetti anti-crollo: un piano da 4 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VERIFICHEPADOVA Due ponti lungo la tangenziale Est: il primo sopra via Vigonovese e poi quello che scavalca via Bellisario. Ma anche il ponte in Riviera Paleocapa in centro storico. Tutti e tre, secondo le analisi degli esperti, sono deteriorati dal punto di vista strutturale. Le relazioni sono pronte da tempo e il Comune si è già mosso per predisporre i progetti di intervento. La strage di Genova ha fatto suonare un ulteriore campanello d'allarme: da Palazzo Moroni assicurano che l'amministrazione ha la situazione sotto controllo,...