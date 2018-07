Profughi, la stretta di Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Stretta del Viminale sui profughi. Più celerità e più rigore, soprattutto nel concedere i permessi di soggiorno per motivi umanitari, e 42 milioni destinati all'immigrazione spostati dalla voce «accoglienza» a quella «rimpatrio». Con una circolare ai prefetti e ai presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, impone un giro di vite. E sottolinea che negli ultimi 5 anni, su 43mila domande esaminate, quelle per il riconoscimento dello status di rifugiato sono...