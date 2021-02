LA NOVITÀ

UDINE Come annunciato alla Consulta e alle altre associazioni nella riunione di lunedì scorso, anche i disabili dei centri residenziali e semiresidenziali rientreranno nella seconda fase della vaccinazione anti covid. La delibera è stata portata ieri in giunta dal vicepresidente Riccardo Riccardi. In provincia di Udine i vaccini partiranno la prossima settimana, fa sapere il Distretto.

LA DELIBERA

L'esecutivo ha deciso con un testo licenziato ieri, infatti, di prevedere tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione nella fase 2, le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali del Friuli Venezia Giulia. «Il ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Aifa, Iss e Agenas - spiega Riccardi - in un documento riguardante le priorità per l'attuazione della seconda fase del Piano nazionale vaccini Covid-19, ha emanato alcune raccomandazioni. Tra queste vengono fornite le indicazioni che identificano come prioritarie, tra le categorie successive alla fase 1, quella delle persone estremamente vulnerabili, inserendo i cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche».

I REQUISITI

«La gran parte delle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali della nostra regione - chiarisce il vicegovernatore - presentano importanti problematiche sanitarie e comorbilità riferibili anche alle patologie richiamate dal documento nazionale, quali ad esempio la sindrome di Down, sclerosi multipla e paralisi cerebrali infantili. Inoltre, una parte consistente delle persone accolte nei servizi residenziali per disabili è ormai anziana con condizioni del tutto assimilabile ai non autosufficienti accolti nelle strutture per anziani. Per tutti questi motivi - conclude Riccardi - con il provvedimento odierno abbiamo deciso di inserire le persone con disabilità tra coloro alle quali inoculare il vaccino già a partire dalla fase 2».

REAZIONI

«Opportuno che la Regione si sia decisa ad accelerare sulla vaccinazione delle persone disabili: da lunedì prossimo in Emilia-Romagna parte l'utilizzo di AstraZeneca per vaccinare le persone con disabilità e il personale scolastico. Nonostante un battage pubblicitario tambureggiante, in Friuli Venezia Giulia siamo in ritardo rispetto a Regioni a statuto ordinario, al punto da chiederci come venga valorizzata la nostra specialità, se proprio in queste situazioni non si prendono decisioni tempestive e autonome», afferma Renzo Liva della segreteria regionale Pd Fvg. Sulla delibera della giunta, aggiunge che«era ora, lo sanno bene i disabili e le loro famiglie che aspettavano e aspettano ancora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA