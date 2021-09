Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORSOBELLUNO Per gli insegnanti di Educazione Fisica l'anno scolastico è già iniziato. La scorsa settimana la Fidal Belluno è per così dire entrata nelle scuole organizzando un corso che ha avuto come obiettivo quello di preparare gli insegnanti alla progressione didattica delle discipline dell'atletica leggera. Un corso rivolto ai docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado. L'iniziativa è stata ideata e sviluppata nei...