VENEZIA Sono in prima linea assieme a medici ed infermieri, ma di loro non si parla quasi mai, probabilmente perché non sono impegnati al pronto soccorso o nei reparti, ma la loro trincea è quella dei laboratori di analisi e senza di loro verrebbe a mancare il prezioso supporto degli esami ed accertamenti tecnici, sempre più essenziali per garantire le migliori cure ai pazienti.

Sono i professionisti dda due anni riuniti nell'Ordine Tsrm e Pstrp (acronimi rispettivamente di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione ) che nella province di Venezia e Padova contano circa 5 mila iscritti; 12 mila in tutto il Veneto.

TAMPONI E RADIOGRAFIE

«In questo periodo di emergenza coronavirus ci occupiamo dei cosiddetti tamponi e delle radiografie per accertare la situazione polmonare, solo per fare qualche esempio del nostro ruolo», spiega Andrea Maschera, il presidente dell'Ordine istituito con la legge 3/2018 per riunire al suo interno 19 professioni, ognuna rappresentata con un Albo.

Il più grande Ordine interprofessionale: ci sono specialisti dell'area tecnico-diagnistica (tra cui radiologi e audiometristi), dell'area tecnico assistenziale (tra cui tecnici ortopedici, dietisti, igiene dentale), delle professioni sanitarie riabilitative (tra cui fisioterapista, podologo, logopedista) e delle professioni tecniche della prevenzione (nei luoghi di lavoro e assistenti sociali).

«C'è molta preoccupazione tra i cittadini che sono confusi da una comunicazione che, nel corso delle settimane, non sempre è stata chiara - denuncia Maschera - E ora qualcuno sottovaluta i rischi e continua a muoversi senza troppe cautele, contribuendo all'estendersi del contagio».

ORGANICI DA POTENZIARE

Anche le professionalità tecniche sono poche e gli organici dovrebbero essere incrementati: «Servirebbe un aumento almeno del 10 per cento per far fronte con maggiore tranquillità all'emergenza - prosegue il presidente dell'Ordine, in servizio all'ospedale all'Angelo di Mestre - Sono ancora carenti i dispositivi di protezione in dotazione: sono contingentati e speriamo che ne arrivino presto a sufficienza per garantire la sicurezza degli operatori. So che la regione si sta dando da fare». (gla)

