BELLLUNO Dice già tutto la targa all'entrata: I maestri di sci aprono questa casa, antico luogo di lavoro e cultura ove passione e pensiero per lo sci e il suo magistero vivranno. Da oggi la sala De Luca già opificio nel quartiere di Borgo Pra, quartiere di fabbri, pellai e marangoni guarda al futuro. Quello che fa rima con turismo, che si declina sulle piste della nostra provincia, che attende i Mondiali e le Olimpiadi invernali. Ieri il taglio del nastro della sede veneta del Collegio dei Maestri di sci. «Siamo prossimi a compiere 100 anni, e qui, a Belluno siamo decisi a continuare a raccontare la storia della nostra passione e professione», ha sintetizzato l'emozione il presidente del Collegio dei Maestri di sci del Veneto, Luigi Borgo al timone di un gruppo di 1500 iscritti, di cui 1000 bellunesi.

ANTIDOTO AL COVID

Il ritrovo è all'aperto, nella piazzetta dedicata a San Lucano. Un bicchiere in compagnia e mascherine in volto, con il microfono continuamente igienizzato dalla presentatrice, Barbara Paolazzi. «Seguiamo le regole dell'anticontagio, anche se la montagna italiana è la più sicura al mondo afferma deciso il presidente Luigi Dal Borgo l'educazione allo sport significa essere ligi alle regole, anche perchè senza regole non si scia». Quindi il messaggio lanciato a gran voce: «Venite a sciare con noi che rappresentiamo l'aria aperta anche d'inverno».

UNA LUNGA STORIA

Per il Comune di Belluno a fare gli onori di casa c'è il sindaco Jacopo Massaro, con tre assessori: Bogo, Giannone, D'Emilia. «Oggi la città assiste a due inaugurazioni che diventano simboliche della volontà di riconquista del territorio, il nostro, geograficamente zona marginale», ha affermato il primo cittadino. Quindi il suo grazie al Collegio dei Maestri di sci: «Si è oggi giunti al termine del recupero di un importante presidio storico che era rimasto per anni abbandonato in uno degli angoli più suggestivi della città». Plauso anche da parte della Provincia attraverso le parole del consigliere provinciale con delega al turismo, Massimo Bortoluzzi: «Voi maestri di sci siete uno dei motori del nostro territorio. La scelta di Belluno non era scontata. Certo è che state perseguendo l'obiettivo di farne la capitale dello sci, unendo montagna e pianura, e di questo siamo grati anche perchè avete acquistato un bene vincolato, scelta non facile, ma che porterà beneficio a voi e alla terra bellunese».

«DI TASCA NOSTRA»

Va ricordato, a tal proposito, che per l'operazione di acquisto dagli eredi del mecenate bellunese, Francesco De Luca, e successiva ristrutturazione, il Collegio ha sborsato di tasca propria, senza alcun sostegno economico pubblico. «Solo risorse nostre» ribadisce il presidente Borgo, sottolineando come nella nuova casa «il pensiero non si scioglierà, anche quando non la neve sarà sciolta, perchè sarà luogo di cultura».

Continuando una storia partita secoli fa sulla riva del torrente Ardo e raccontata in un opuscolo stampato dal Collegio. La Casa dei Maestri non dimentica di essere stata falegnameria e centro di cultura, con la sala che vide passare Mario Luzi e Andrea Zanzotto, Carlo Sgorlon e Mario Rigoni Stern, Rita Levi Montalcini e il cardinal Casaroli. Non un caso, dunque, che a Francesco De Luca sia stato assegnato il Premio San Martino a Belluno e l'Ambrogino d'oro a Milano.

Il governatore Luca Zaia invia uno scritto: «Affido a queste righe il mio entusiasmo è la sintesi voi, maestri, oggi ci permettete di guardare al futuro con ottimismo». Poi la sottolineatura: «A Belluno ora c'è la sede del Collegio dei Maestri, è la prima in Italia di proprietà, uno dei tanti primati del Veneto».

