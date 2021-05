Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRODUZIONEBELLUNO All'inizio della pandemia c'era chi aveva ipotizzato che quanto stava accadendo avrebbe interrotto la pratica della delocalizzazione. Ora, invece, uno studio della Cgia di Mestre sostiene il contrario: «Si salva solo chi ha deciso di delocalizzare». Chi non si salva, per esempio, è l'export bellunese con una contrazione del 21,8%. Gli analisti non hanno dubbi: è il momento di «costituire o trasferire la propria società...