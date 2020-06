Oltre 3,264 milioni di normal metri cubi di biogas ottenuti dagli scarti organici putrescibili (Fop) e 3,788 milioni di metri cubi di biometano dalla lavorazione del biogas ottenuto dalla frazione organica da rifiuti solidi urbani. Sono i numeri in gioco del futuro impianto di via Gonars. Previste due linee distinte: il biogas ottenuto con la digestione della Forsu sarà usato per produrre biometano e il digestato solido prodotto avviato al compostaggio assieme agli scarti verdi, mentre il biogas che deriverà dalla digestione anaerobica della Fop sarà avviato alla cogenerazione e il digestato sarà smaltito. Si prevedono 17.021 tonnellate l'anno di compost da Forsu. Una procedura complessa, fra trituratori, separazione magnetica, 3 digestori primari e 2 secondari. Il progetto di realizzazione del nuovo complesso in via Gonars affonda le sue radici nel 2012, quando ci fu lo screening di Via, passando per il 2016, quando il Cda di Net decise l'aggiudicazione definitiva alla Rti capitanata da Bioener. Mentre per l'impianto è cominciato ora l'iter autorizzativo, sono già avviati i lavori per la nuova sede di Net (con uffici, spogliatoi, sala da 60 posti e parcheggi). Gli impatti ambientali, assicura l'ad di Bionet Giovanni Grazzini, saranno ridotti. «Già oggi in quell'area accedono dei mezzi di Net. E siamo in zona industriale. L'impatto sul traffico non sarà particolarmente consistente». Sul fronte odori, «siamo stati molto attenti: tutti i capannoni sono in depressione. Ci confrontiamo con l'Arpa per tutto. Le aree dei capannoni saranno trattate con lo scrubber (il lavaggio dell'aria) e un biofiltro: si farà passare l'aria in un letto di cortecce che la purificherà. Anche il conferimento dei materiali avverrà al chiuso. La digestione anaerobica avviene dentro cisterne senza scambi con l'esterno. Non ci sarà nessun odore percepibile al di fuori e anche dentro i capannoni si potrà camminare normalmente». Alla fine del trattamento, conclude, «tutte le parti plastiche o ferrose eliminate dalla Forsu saranno avviate al riciclo e quelle frazioni che non potranno essere riciclate saranno stabilizzate e conferite in discarica».

