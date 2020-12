Le restrizioni determinate dall'emergenza Covid-19 non fermano gli imprenditori associati a Confagricoltura Venezia che, in vista delle feste natalizie, si sono organizzati con una rete di vendita a domicilio dei propri prodotti tipici.

«Dalle composizioni floreali fino ai vini delle nostre terre e ai prodotti alimentari tipici arriva l'ennesima dimostrazione della capacità di impresa ed organizzazione delle nostre aziende sottolinea Marco Aurelio Pasti, presidente di Confagricoltura Venezia - La limitazione degli spostamenti e, di conseguenza, dei commerci, nonché la crisi dei settori della ristorazione e dell'alberghiero incidono con gravi perdite anche sui produttori agricoli. Invitiamo i consumatori a riscoprire, durante queste feste, il valore dei nostri prodotti che raccontano la lunga tradizione della nostra agricoltura».

« Si tratta di prodotti di alta qualità, apprezzati molto anche all'estero - prosegue Pasti - che racchiudono anche la storia della nostra terra. Per le festività 2020 invito a comprare prodotti locali e ad apprezzare il valore nutritivo dei nostri prodotti per realizzare piatti sani e genuini».

Sono numerose le aziende di Confagricoltura Venezia che hanno attivato questa iniziativa, unendosi attorno allo slogan: A Natale, mangia italiano e sostieni le aziende del tuo territorio.

Per informazioni si può consultare il sito internet di Confagricoltura Venezia: http://www.confagricolturave.it/locali/1545-le-aziende-di-confagricoltura-venezia-consegnano-i-loro-prodotti-a-domicilio

