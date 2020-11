LA BASILICA

VENEZIA Tra Covid e acqua alta, il 2020 è stato un anno disastroso per la Procuratoria di San Marco. Quest'anno, venendo a mancare le entrate da biglietti e da eventi, ha chiuso con una perdita di circa 73mila 500 euro, ma se il 2021 dovesse essere simile, si potrebbe parlare di milioni. Senza considerare il danno subdolo che la salsedine portata dalle acque alte continua a fare alla Basilica.

«Se lo Stato non interviene, senza entrate nostre non saremo in grado di provvedere alla manutenzione di quello che è un patrimonio unico al mondo. E finora non abbiamo visto un soldo».

Parola del Primo procuratore, Carlo Alberto Tesserin, che qualche giorno fa ha depositato il bilancio di previsione della Procuratoria spiegando nella relazione di non essere in grado di fare conteggi molto precisi.

SENZA ENTRATE

«La situazione è che non abbiamo avuto entrate - spiega Tesserin - o meglio le entrate si sono ridotte di quasi il 70 per cento rispetto al 2019. Meno male che a luglio, agosto e settembre e in parte anche a giugno c'è stata un po' di attività e di incasso. Certo non guadagnandoci, visto che in campanile si saliva 4 persone alla volta invece di 14 con gli stessi costi. E così per le visite del museo. Abbiamo fatto presente nella relazione - continua il primo procuratore - che bisogna prendere atto di una situazione che non sappiamo come sarà. Non abbiamo elementi oggettivi per dire come sarà. Possiamo solo dire quello che è stato fatto nel 2019 e dipingere un quadro con il massimo della prudenza. Certo che, se si perpetua il 2020 sarà un disastro assoluto. Se dovesse andare come quest'anno si parlerà di milioni di perdite». Il problema maggiore è che senza entrate (nel 2019 erano state, a vario titolo, quasi 10 milioni) non si sa chi pagherà la costante manutenzione della Basilica.

I DANNI AVANZANO

«Col tempo - prosegue - vengono fuori i danni che l'acqua alta ha provocato. Questa settimana sull'ambone di destra (elemento storicamente importante perché il doge parlava da lì) si è verificata una situazione di pericolo tale che abbiamo dovuto transennare la zona. La salsedine corrode le fondazioni e continua a far danni. In tutto questo periodo sono rimasti a lavorare ai restauri 20 operai. A breve avremo più di 50 persone a lavorare, ma finora non abbiamo avuto un solo contributo pubblico. C'è un milione della Regione che non è stato ancora incassato e qualcosa da fondazioni private e basta. Al ministero dei Beni culturali abbiamo fatto due richieste, una per i danni del 2018 e l'altra per il 2019 e siamo in attesa. Il 4 dicembre avremo qui in visita la commissione Cultura del Senato e speriamo che tornino a Roma con un messaggio forte. Se lo Stato non interviene i restauri sono a rischio. Abbiamo la preoccupazione che tutto questo non venga percepito, perché messo in ombra dal Covid».

Il 2020 sarà il primo anno senza il tradizionale Concerto di Natale in Basilica. «Eravamo pronti a farlo, anche con molte restrizioni perché sappiamo che è un evento atteso - conclude - ma non abbiamo potuto. Ne faremo uno di più importante non appena sarà possibile. Intanto, il 18 dicembre presenteremo il libro sul restauro delle colonne che abbiamo da poco terminato».

Michele Fullin

