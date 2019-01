Procuratie Vecchie, nel 2020 la nuova casa delle Generali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA SAN MARCOVENEZIA Entro il 2020 le Procuratie Vecchie saranno completamente restaurate e torneranno ad avere una funzione che non sarà più solo di quinta architettonica, che il palazzo impersona ormai da quasi trent'anni. Mentre prosegue la prima parte del progetto, quella dell'architetto Gretchen Alexander del 2012 per i locali siti al primo piano, è di questi giorni la notizia che la Soprintendenza avrebbe dato parere favorevole (con raccomandazioni) anche al progetto dell'archistar David Chipperfield che risale al 2017 per la...