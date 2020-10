GIUSTIZIA

VENEZIA Protesta degli avvocati, ieri, in Tribunale a Venezia a seguito dei ritardi accumulati da un'udienza penale sovraccarica di fascicoli, con conseguente affollamento di imputati, testimoni e difensori nel corridoio.

È accaduto nel primo pomeriggio, alla Cittadella della giustizia di piazzale Roma. Alle 15 il giudice doveva ancora chiamare i processi fissati per le 11.30 e da qualche ora nel corridoio dove si svolgono le udienze monocratiche, al primopiano del Palazzo di giustizia penale, si respirava nervosismo e irritazione per il ritardo e soprattutto per l'impossibilità di sapere quanto tempo ancora si sarebbe dovuto attendere per l'inizio dei vari processi. In tutta la giornata ne era prevista la celebrazione di ben 36 di fronte ad una solo giudice, Sonia Bello.

Alla ripresa dell'udienza alcuni avvocati hanno protestato, sostenendo che la situazione non era tollerabile, in particolare alla luce della cautele necessarie per evitare il diffondersi del Covid.

La giudice a sua volta ha lamentato la difficoltà a svolgere udienza con il fastidioso rumore proveniente proprio dal corridoio e, prendendo atto delle contestazioni degli avvocati, ha disposto il rinvio delle udienze, che saranno trattate tra gennaio e febbraio prossimi.

La ripresa dell'attività giudiziaria dopo il lockdown è particolarmente difficile in Tribunale. Nessuna delle aule del penale ha finestre e, di conseguenza, per garantire il necessario ricambio d'aria, i processi penali si svolgono a porte aperte, con immaginabili disagi.

Le cancellerie, dimezzate negli organici, ricevono i difensori soltanto su appuntamento: due ore al giorno per deposito atti o per consultazione dei fascicoli, modalità che sta creando non pochi malumori tra gli avvocati.

