Nel corso della giornata odierna dovrebbero essere refertati tutti i tamponi in arretrato. Il condizionale è d'obbligo di fronte ai numeri importanti che si sono riversati come una valanga sul laboratorio, dopo la corsa ai drive in. Così, inevitabilmente, i tempi di refertazione si sono allungati di molto, anche del doppio, passando dalle iniziali 48 ore alle attuali 72/96 ore per inviare l'esito del tampone tradizionale ai cittadini.

Ma grazie ai test rapidi, però, la situazione è destinata a migliorare notevolmente nelle prossime ore. Un esempio? Ieri a Feltre sono stati eseguiti 99 test rapidi (che vanno ad aggiungersi ai 114 di lunedì), significa altrettanti in meno da analizzare in laboratorio; 32 a Caprile. A Tai, nelle sedute aggiuntive di sabato, i tamponi a contatti di casi positivi hanno toccato quota 148, più 147 sedute extra tamponi normali. Numeri che non potevano che creare difficoltà nella tempistica di refertazione, con il laboratorio che, negli ultimi giorni, ha refertato quotidianamente più di mille prelievi. Da ieri l'Usl ha attivo anche il supporto del policlinico di Padova. Infine venerdì, agli alunni e al personale scolastico verrà sempre effettuato il test rapido. In questo modo la tempistica dovrebbe ridursi e ritornare a livelli accettabili.

La Usl iri spiegava: «Da oggi in tutti i drive-in tamponi per soggetti sintomatici frequentanti la scuola saranno utilizzati i test antigenici rapidi. Si ricordano sedi e orari: Belluno, Via Meassa Sagrogna, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. Feltre, Borgo Ruga, 34 (accesso da via Panoramica), tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. Caprile, Piazzale parco giochi, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Tai di Cadore, Piazzale Dolomiti, martedì, giovedì, sabato dalle 17.00 alle 19.00. Da mercoledì 7 ottobre 2020 il drive-in tamponi rapidi operativo a Feltre in via Borgo Ruga, 34 (accesso da via panoramica) sarà disponibile anche per i residenti della Valle del Primiero e del Vanoi».

