MESTRE Novità importanti nelle procedure sanitarie, in particolare per quanto riguarda periodi di quarantena e tamponi. E' il sindacalista Daniele Giordano, responsabile della Fp Cgil, a rendere note le indicazioni che l'Ulss 3 ha ricevuto, e che fanno parte del nuovo documento regionale per le procedure di gestione coronavirus, in attuazione in tutte le strutture.

In termini generali, la preoccupazione del sindacato è la gestione dell'attività ordinaria negli ospedali, perché la gran parte del personale è impegnata a gestire l'emergenza, garantendo agli utenti tutti i servizi necessari.

QUARANTENA E TAMPONI

Il tema più rilevante sono le procedure per quarantena e tamponi. «Nella nuova procedura - osserva infatti Giordano - viene finalmente indicata la gestione della quarantena anche per i familiari, mentre va ancora definita dall'Ulss la procedura per i servizi territoriali». Tutti i pretriage sono aperti ovunque. Gli addetti al pretriage, in base al documento, sono le assistenti di sala, operatori socio sanitari, infermieri. All'ospedale dell'Angelo entra in azione anche la Croce rossa.

SINTOMATICI E NON

E' stato chiarito, spiega ancora il sindacalista Giordano, che i lavoratori che sono a casa in malattia e sviluppano i sintomi devono fare il tampone. Devono contattare la direzione medica di presidio (Dmpo) o il reparto. Gli asintomatici stanno in quarantena, e se diventano sintomatici, devono chiamare la direzione o il reparto. Ad oggi circa il 5% dei lavoratori risulta coinvolto in procedure di quarantena: «Da questa settimana iniziano i rientri. Tutti i lavoratori oggi in quarantena non manifestano sintomi, o manifestano sintomi molto lievi». Assieme all'Ulss è stato chiarito che i pazienti sintomatici devono diventare negativi per essere dimessi.

IL PROBLEMA DOLO

I sindacalisti hanno segnalato all'Ulss le difficoltà nel pronto soccorso di Dolo, in quanto mancano operatori socio sanitari (in sigla Oss). Quanto al punto nascite, riaprirà quando potrà ripartire la seconda guardia di anestesia, in quanto molti anestesisti sono in quarantena. Ed è appunto una delle difficoltà cui si accennava prima, quella legata alla gestione della sanità ordinaria.

L'Ulss ha precisato che la quarantena a domicilio è di difficile attuazione per il personale della rianimazione (che rimane sotto strettissima sorveglianza), onde evitare l'abbandono dei pazienti e il rischio di complicazioni serie delle condizioni di salute. Il Suem sta tornando alla normalità, anche se le ferie sono sospese.

A Mestre risultano invece in Pneumologia 7 operatori in quarantena, e questo determina la difficoltà del reparto. Durante l'incontro i sindacalisti hanno ribadito un uso differente e difforme delle mascherine (in gergo Dpi): «Continuano - spiega Giordano -i disagi nelle medicine sia per le consuete assenze per malattia sia per i nuovi posti letto attivati».

GESTIONE DEL PERSONALE

È stato specificato che se si verifica la necessità che il personale non possa essere spostato e quindi temporaneamente non utilizzabile a seguito della chiusura di reparti o servizi, resterà a casa retribuito con un codice specifico.

È iniziato, infine, il percorso di rientro dalla quarantena degli operatori che dovrebbe permettere a chi oggi sta saltando riposi, congedi e altri permessi, di poter tornare ad una situazione di quasi normalità. «Auspichiamo - conclude Giordano - che dal Ministero della Salute e dalla Regione non arrivino ulteriori modifiche sulla gestione dei casi e sulle modalità di esecuzione dei tamponi. Rimane in parte confusione sull'utilizzo delle mascherine, dovuta a messaggi contraddittori e alle disposizioni assunte per i medici di medicina generale che non riguardano le strutture ospedaliere».

