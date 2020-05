IL COMUNE

BELLUNO Procedure più agili per l'avvio dei centri estivi nel post-epidemia. Ieri il Comune di Belluno si è confrontato in videoconferenza con una quindicina di gestori dei centri estivi per un approfondimento sulle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID 19. La Fase 2 dei centri estivi e i prossimi passi per aprire i battenti quanto prima sono stati illustrate in una nota diffusa ieri dal Comune.

LA SCELTA

«Abbiamo scelto - spiega l'assessore alle politiche sociali, Lucia Pellegrini di dare il via a procedure più snelle, seguendo l'esempio dell'Emilia Romagna, anticipando anche la Regione Veneto che ha annunciato questa mattina un'ordinanza contenente un identico provvedimento. Abbiamo già inviato ai gestori la modulistica per la presentazione dei propri progetti e stiamo preparando la traccia per il rapporto di corresponsabilità tra famiglia e centro estivo». Il percorso previsto per l'avvio del centro prevede infatti la semplice presentazione di un progetto di gestione al Comune di Belluno che senza necessità di sopralluoghi - in collaborazione l'Usl entro una settimana verificherà la fattibilità, dando poi il via libera all'avvio delle iscrizioni e delle attività.

L'EMERGENZA

«Siamo consapevoli - conclude Pellegrini delle difficoltà che i gestori e le famiglie stanno attraversando in questo momento, per cui cercheremo di accelerare il più possibile tutti i processi così da poter far aprire i battenti a un settore che in questo momento storico diventa ancora più cruciale». «Sul fronte degli asili nido - conclude l'assessore -, la fascia da 0 a 3 anni, siamo invece ancora in attesa della riapertura da parte della Regione Veneto e sulle indicazioni su come dobbiamo operare. Abbiamo già i motori accesi e aspettiamo solo di poter partire».

