LA DECISIONE

TREVISO Il Benetton tornerà a giocare solo nel momento in cui l'emergenza coronavirus sarà terminata in tutta Europa. Ieri, con un comunicato che fa seguito a un incontro in teleconferenza, il Board del Pro14 ha definito una lista di criteri che vincolano la ripresa della rassegna. Ulteriori proposte saranno discusse e vagliate in futuro, intanto è stato deciso che non ci sarà una data di ripresa finché non saranno soddisfatti quattro criteri validi per tutti i Paesi delle 14 partecipanti al torneo.

I CRITERI

Il primo prevede che le autorità locali di salute pubblica consentano la ripresa dello sport e degli allenamenti collettivi. Il secondo che vengano rimosse tutte le limitazioni ai viaggi tra i territori coinvolti. Il terzo che non siano previsti periodi di isolamento forzato o quarantena durante le trasferte nei territori coinvolti. E infine l'ultimo: la salute dei giocatori deve essere salvaguardata, in collaborazione con le strutture tecniche di alto livello delle varie Federazioni e delle squadre, anche per quanto riguarda un adeguato periodo di ripresa degli allenamenti. Intanto il Board del Pro14 ha cancellato la finale, inizialmente programmata al Cardiff City Stadium per il 20 giugno. Chi avesse acquistato il biglietto sarà comunque rimborsato. Nella situazione attuale non si vede uno spiraglio per una ripresa in tempi brevi della rassegna: a tal proposito il Board del Pro14 ha fatto sapere che qualsiasi finale dovesse disputarsi della stagione 2019/2020 sarà ospitata dalla squadra con il ranking migliore in base ai risultati conseguiti nella stagione regolare.

IL FRONTE TREVIGIANO

In casa Benetton sarà presa una decisione sul da farsi in tempi brevissimi. La data di ripresa, inizialmente fissata per lunedì 23 marzo, slitterà ulteriormente, anche se non è semplice stabilire quando ci potrà essere una ripresa degli allenamenti. «Concordo con quanto stabilito dal Pro14 ammette il ds biancoverde Antonio Pavanello sono stati stabiliti 4 criteri che sono comunque il minimo per una possibilità di ripresa. In Italia c'è una condizione che potrebbe presentarsi tra qualche settimana in qualche altro Paese, il futuro è più che mai incerto. A breve decideremo per quanto riguarda i giocatori. Li abbiamo dotati di materiali e programmi per continuare la preparazione a casa ma la precedenza va alla salute di ognuno: giocatori, staff, dirigenti. Finché la situazione non migliorerà non potremo tornare in campo».

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA