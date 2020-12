SCUOLE

BELLUNO In questo momento sono le scuole secondarie di I grado, cioè le medie, le più colpite dall'emergenza Coronavirus. E proprio per abbassare al massimo il rischio di contagio tra gli studenti si sta lavorando per organizzare il sistema di trasporto verso le scuole, con l'aiuto dei privati. Un modo per consentire di viaggiare rispettando la distanza sociale tra i ragazzi.

I DATI

Nel consueto rapporto dell'Usl sul mondo della scuola, in questo grado di istruzione attualmente si registrano 26 classi - una in meno rispetto all'ultimo censimento - in carico al team scuola del Dipartimento di Prevenzione. Il totale al momento è di 65 classi, undici in meno rispetto all'ultimo report. All'Infanzia le classi sono 9 (-2), 24 alla scuola primaria (-8), 5 alla secondaria di II grado, cioè le superiori per le quali il dato rimane stabile. Infine una classe di studenti di una scuola media che fa un laboratorio pomeridiano. Attualmente sono in isolamento domiciliare fiduciario 39 classi (+9), il 60% delle classi in carico, così distribuite: 9 Infanzia, 15 primaria e 16 della secondaria di Primo grado. Di queste 39 classi, circa 20 termineranno il loro isolamento lunedì 14. Nella diffusione del contagio hanno avuto un ruolo anche l'allerta meteo ed il ponte dell'Immacolata che hanno determinato la chiusure delle scuole: così l'ultimo contatto di molte classi risale al 4 dicembre. Per lunedì 14 sono state quindi organizzate da parte del team scuola diverse sedute di tamponi aggiuntive per le classi interessate dal tampone di uscita dall'isolamento. Un dato riassuntivo: dal 14 settembre, primo giorno di scuola, ad oggi sono state prese in carico 433 classi, di cui 39 nell'ultima settimana. In soccorso alla scuola, in particolare un trasporto in sicurezza, dovrebbe arrivare anche il mondo dei trasporti.

TRASPORTI

E ieri le categorie dei bus operator e Ncc (noleggio con conducente) degli artigiani hanno incontrato la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. La riunione è servita per fare il punto della situazione, ancora difficile a causa delle restrizioni da Covid19, ma anche per esprimere grande soddisfazione per il fondo di centomila euro creato dalla Provincia di Belluno, a seguito dell'operazione portata avanti dall'associazione. «Un fondo che permetterà alle nostre imprese di gestire con un po' di tranquillità in più questo periodo, che ci ha visti quasi completamente bloccati», affermano i presidenti di categoria Agostino Genuin (bus operator) ed Emmanuela Faoro (Ncc). I due rappresentanti di categoria Genuin e Faoro proseguono: «Il lockdown prima e le restrizioni della cosiddetta fase 2 poi, hanno inevitabilmente paralizzato sia la parte turistica che i restanti servizi. La tenuta delle nostre imprese è a serio rischio e queste risorse provinciali, arrivate grazie a un grande lavoro dal basso fatto dalla struttura associativa di Confartigianato Belluno saranno fondamentali. Come sarà fondamentale l'interlocuzione con Dolomitibus che la presidente Scarzanella è riuscita ad avviare». Ed è proprio questo il passaggio che dovrebbe essere di interesse anche per il mondo della scuola. Nel prossimo futuro, infatti, Confartigianato, Provincia e Dolomitibus attiveranno una cabina di regia per una sinergia pubblico-privato nella gestione del servizio di trasporto. «Le imprese di bus operator e Ncc si rendono disponibili a integrare l'offerta sul territorio, in particolare nelle aree più periferiche e disagiate della provincia - spiega la presidente di Confartigianato Scarzanella - ci siamo proposti fin dai primi mesi della pandemia e grazie a un ascolto costante da parte della Provincia siamo arrivati a definire un gioco di squadra che ha un duplice obiettivo: da una parte aiutare le nostre imprese e dall'altra agevolare la diffusione dei servizi sul territorio».

Giovanni Santin

