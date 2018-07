Priorità alle esigenze dei minori ma si può collocarli in comunità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE Quando di mezzo ci sono dei minori, per forza di cose, le decisioni cambiano. Perché il primo obbligo diventa mettere loro in sicurezza. Principalmente è necessario verificare che la casa presenti criteri minimi per l'accoglienza di un minore. La forza pubblica, comunque, non può certo sbattere in strada una famiglia con dei ragazzini al seguito, è un rischio non contemplato. In questo caso, quindi, intanto si dovrà valutare chi è il genitore che li accompagna: se entrambi, se solo il padre, se solo la madre. Se abbia degli altri...