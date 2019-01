«Priorità a scuola: più presidi e concorsi per prof»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Più presidi, per evitare che vi siano dirigenze a scavalco tra una scuola e l'altra, e più insegnanti di ruolo, per limitare il ricorso alle supplenze. «La questione delle reggenze degli istituti scolastici, che sono al 50 per cento, i concorsi per l'assunzione degli insegnanti e la coerenza del messaggio formativo ed educativo con il proprio territorio: sono le questioni prioritarie che la Regione dovrà affrontare appena ottenuta l'autonomia». Lo ha detto l'assessore regionale Elena Donazzan, che ieri mattina ha fatto visita al liceo...