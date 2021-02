L'INTERVISTA

VENEZIA Un anno dopo sono 700 mila, di cui 43.538 in aeroporto. Ma tutto era iniziato esattamente dodici mesi fa quando le notizie iniziavano a superare i confini e si parlava anche a Venezia (avvolta, come adesso, dal Carnevale) di un virus che aveva immobilizzato una remota regione delle Cina e da lì si stava espandendo. E così, anche nel Veneziano, iniziava la liturgia sacra dei tamponi. «Un anno fa, a metà febbraio, tutto era già cominciato - ricorda il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - E anche se non avevamo idea delle dimensioni che avrebbe assunto ciò che stava per accadere, eravamo già in trincea».

Direttore, il 13 febbraio 2020 i primi tamponi...

«Il primo caso di positività nella nostra Ulss 3 è del 22 febbraio. Però chi ha vissuto la lunga sfida del Covid-19 ricorda bene che la fatica del contrasto al virus era già cominciata settimane prima. Avevamo già costituito, su indicazione della Regione, i tavoli di specialisti per organizzare la prevenzione. Già dal 4 febbraio 2020 avevamo accolto in sede i sindaci, iniziando gli incontri proseguiti per tutto il periodo dell'epidemia».

All'inizio si cercavano i cittadini cinesi e gli italiani di rientro dalla Cina...

«È vero. Ci preparavamo ad affrontare un pericolo che non riuscivamo a definire in modo preciso e l'attenzione era rivolta in particolare verso l'Oriente. Non so dire se eravamo pronti a quella che poi si è rivelata una sfida epocale, però posso dire che la sanità veneziana e veneta era allarmata e in prima linea. Ben prima del primo caso di positività, abbiamo attivato i nostri comitati d'urgenza, il Comitato emergenza sanità pubblica e il Gruppo operativo di risposta rapida. Abbiamo lavorato per sostenere i territori e le attività produttive e ricettive che chiedevano indicazioni».

Siamo stati colti impreparati?

«L'epidemia che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando è stata un evento non previsto ma credo che sarebbe ingeneroso parlare di una sanità spiazzata. Si pensi solo ai tamponi: ben prima dell'individuazione del primo caso nel Veneto, il 21 febbraio, e del primo caso a Venezia, il giorno successivo, il laboratorio di Microbiologia dell'ospedale Civile era già in grado di processare i tamponi, in collegamento con il centro di riferimento regionale di Padova, avviato formalmente il 13 febbraio 2020. Già eravamo attrezzati a utilizzare il primo e fondamentale presidio contro il coronavirus: la risposta del nostro servizio sanitario al virus è stata rapidissima e possiamo dire, con orgoglio, che l'ospedale Civile di Venezia c'era, con i suoi specialisti e con i suoi laboratori, e da subito ha dato il suo contributo. Pochi giorni dopo, il laboratorio di Mestre era in campo con la sua potenza di fuoco che è sempre continuata. Credo che si possa dire che, con i suoi specialisti e le sue tecnologie la sanità veneziana è stata fin da subito tra i pionieri del contrasto al contagio. E non ha mai perso questo ruolo».

Tra le azioni di contrasto al virus, su quali la sanità veneziana è stata un'eccellenza?

«Dagli screening sulla popolazione alle operazioni di controllo sugli insegnanti alla ripresa dell'anno scolastico e negli istituti, dalla gestione del contrasto al contagio nel polo vasto della cantieristica al lavoro di tracciamento puntuale dei positivi isolati e ora siamo tra le aziende sanitarie che stanno gestendo con successo il piano vaccinale. Un punto di particolare orgoglio resterà il lavoro fatto nel settore dei viaggiatori e in particolare il punto-tamponi organizzato al Marco Polo in meno di 24 ore, primo in Italia e sempre aperto, per mesi. E credo doveroso ricordare che in sede ha lavorato un'unità di crisi che non si è potuta permettere un giorno di sosta, né a Pasqua né a Natale. E poi gli ospedali: i nostri medici e tutto il nostro personale hanno lavorato e stanno lavorando senza mai mollare. E lo stanno facendo da un anno, ormai».

Si può fare un bilancio della lotta al virus?

«In parte sì. Credo che si possa dire che la nostra Azienda sanitaria, come tutta la sanità della regione, ha dato il massimo: ogni singolo settore dell'Ulss 3, dalle terapie intensive alla logistica, ha offerto il meglio. Per i bilanci complessivi ci sarà tempo quando davvero saremo usciti da questa lunga crisi. Quando tireremo le somme, due cose resteranno sicuramente: il nostro impegno e la sofferenza e i lutti, che purtroppo non si potranno cancellare».

