TUTTI AL MARE

LIGNANO SABBIADORO Ieri prima domenica, dall'8 marzo scorso, con barriere aperte sulla spiaggia a Lignano. Vale a dire dopo due mesi e mezzo e a dir il vero sin dalla mattinata si è notato un certo movimento di pendolari, sia lungo le strade del centro, sia in spiaggia per una camminata ristoratrice sul bagnasciuga e nel pomeriggio si sono visti i primi bagni di stagione. Infatti la splendida giornata di sole e una piacevole temperatura invitava al bagno.

NELLA MATTINATA

Il traffico sulla Crosere-Lignano era scorrevole, ma nel pomeriggio si è fatto più intenso. I pochi ristoranti aperti hanno lavorato bene. Una ripresa seppur lenta, ma arrivata dopo che da mesi non si vedeva circolare per strada anima viva, che fa sperare in una stagione meno peggiore delle previsioni, anche se rimane negli operatori una certa incertezza.

NEL POMERIGGIO

Le strade del centro, fino a sera si sono talmente riempite come fosse una giornata di piena estate e i bar sono stati presi d'assalto. Quasi tutte le persone, giovani e anziane, indossavano la mascherina, anche se c'era pure chi, spavaldo, la teneva appesa al collo. Intanto parecchie sono le attività che hanno aperto i battenti, altre si spera lo facciano ben presto.

GLI ALBERGHI

Poche invece le aperture degli alberghi, ma il discorso è ben diverso dalle attività commerciali: i costi di personale sono maggiori e la riapertura di un albergo richiede parecchie giornate di lavoro per pulizie e per predisporre quanto necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni contro il Coronavirus.

Comunque con il 19 di giugno sono diverse le attività alberghiere che apriranno i battenti, tra questi pure il Gran Hotel Italia Palace di Sabbiadoro, il top degli alberghi della Lignano turistica.

Dal movimento registrato in questo primo weekend dopo le ristrettezze da Coronavirus, tutto fa ben sperare tanto da convincere alcuni operatori incerti sull'apertura della propria attività. «Alcuni stabilimenti balneari apriranno già a fine settimana dice il sindaco Luca Fanotto - e altri con il 3 giugno; purtroppo siamo in ritardo di un mese e nessuno si aspettava una cosa del genere».

ASPETTANDO LE ORDINANZE

«Mancano ancora tre ordinanze prima di partire dice Manuel Rodeano presidente della Lisagest che gestisce la maggior parte della spiaggia di Sabbiadoro quella generale della Regione che dovrebbe emanarla i prossimi giorni, poi in seguito quella dei sindaci in base alle esigenze del luogo, infine, per Lignano, quella della Capitaneria di porto per tutta la parte organizzativa. Mi risulta che Pineta aprirà già domenica prossima e noi prosegue Rodeano - appena avremo tutte le autorizzazioni, ma penso di partire con i primi di giugno.

APPELLO AI TURISTI

«Stiamo lavorando non poco per dare loro tutte le sicurezze, ma anche loro devono darci una mano a rispettare le regole» conclude Rodeano. Negli anni precedenti, i ponti dell'Ascensione e di Pentecoste registravano l'assalto di austriaci e tedeschi, con presenze giornaliere anche di 60/70mila persone che creavano non pochi problemi di ordine pubblico, con il supporto di pattuglie di poliziotti arrivati a dare man forte dell'Austria. Due weekend che costavano danni, sforzi e dividevano gli stessi operatori commerciali e turistici della città.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA