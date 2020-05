LA PROTESTA

ERACLEA In strada per chiedere di riprendere il proprio lavoro. Esplode a Venezia e in tutta la provincia la protesta di imprenditori, albergatori e lavoratori stagionali, pronti a scendere in piazza per protestare contro le chiusure delle attività fino al primo giugno. Dopo le manifestazioni spontanee dei giorni scorsi a Jesolo Paese in via Cesare Battisti e a San Donà in piazza Indipendenza, dove si prepara una replica per domenica, ieri pomeriggio è stata la volta di Eraclea Mare. Ancora una volta un centinaio di partite iva hanno manifestato in modo spontaneo in piazza Dancalia di fronte a bar, gelaterie e hotel chiusi come se fosse pieno inverno.

IERI ERACLEA, OGGI MIRANESE

Oggi, nel giorno della Festa dei Lavoratori, la protesta toccherà anche i sette comuni del Miranese. A mezzogiorno i commercianti ed esercenti si posizioneranno davanti alle loro saracinesche abbassate, mettendo in scena un flash mob contro la prolungata serrata dei negozi e la mancanza di risposte e prospettive da chi ha in mano i fili delle decisioni. Un messaggio forte e chiaro che ieri è stato rilanciato anche a Eraclea mare, con oltre cento manifestanti che in modo spontaneo si sono ritrovati alle 17 nel cuore della località balneare. Mascherina in volto, tutti rigorosamente distanziati e controllati da una discreta presenza di forze dell'ordine, i cittadini hanno urlato tutto il loro malcontento.

«Per due mesi ha detto Luca Bortoluzzo, tra i primi a prendere la parola siamo stati rispettosi e siamo rimasti chiusi in casa, ora chiediamo rispetto per il nostro lavoro e per quello dei nostri dipendenti. Non abbiamo alcuna certezza su quando si potrà avviare la stagione, la data del primo giugno è solo un'ipotesi ma a noi servono certezze. I nostri ospiti ci chiamano ogni giorno per chiederci informazioni, noi non sappiamo più che risposte dare è una situazione insostenibile. Di certo non possiamo aspettare il primo giugno per sapere come muoverci. Se non ci arriveranno risposte a breve, siamo disposti a scendere ancora una volta in piazza, ci piacerebbe avere anche il sostegno delle amministrazioni comunali».

Sulla stessa lunghezza d'onda gli interventi successivi. «Vogliamo essere messi nelle condizioni ha spiegato una manifestante di fare il nostro lavoro e di pagare le tasse. Se non sarà possibile aprire lo stato non ci deve rinviare i pagamenti dei tributi, li deve annullare». Altra questione toccata quella del bonus dei 600 euro: «A molti non è arrivato aggiunge un lavoratore stagionale perché prometterlo se poi non ci sono le coperture?».

Da registrare che sempre ieri, nella mattinata, un altro flash mob è stato messo in scena a Jesolo, davanti al Municipio, dai consiglieri comunali Christofer De Zotti e Lucas Pavanetto che hanno esposto il cartellone «IoVoglioLavorare». «Raccogliamo la preoccupazione hanno detto i due esponenti dell'opposizione - il dolore e la difficoltà di molti cittadini che chiedono con responsabilità di avviare davvero la fase 2. Rifiutiamo la logica dell'assistenza e del reddito di cittadinanza, ma pretendiamo il diritto costituzionale al lavoro».

LUNEDÌ ALTRE INIZIATIVE

Altre manifestazioni si terranno nei prossimi giorni. Lunedì a Venezia, alle 10, davanti alla stazione ci sarà un flash-mob costituito da imprenditori, commercianti, artigiani e associazioni di categoria. Piazza San Marco invece ospiterà imprenditori, ristoratori e operatori del turismo come gli operanti dellextra alberghiero. Nella stessa giornata, dalle 10, verrà organizzata una catena umana (con distanziamento sociale) che partirà dal Lido e arriverà fino a Ca' Farsetti per una protesta pacifica e silenziosa per far sentire la voce delle attività che chiedono di riaprire. Lunedì sera altra iniziativa a Jesolo con lo slogan Accendiamo la luce ora per non trovarci al buio domani. Alle 21, tutti i ristoranti cittadini saranno invitati ad accendere le luci contemporaneamente. In ogni esercizio il momento dell'accensione verrà filmato con il telefonino per creare un filmato unico in modo da riunire tutti i ristoratori ma senza creare assembramento.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA