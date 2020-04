PRIMO INTERVENTO

VENEZIA Un percorso dedicato per i pazienti Covid. E poi altri due riservati a pazienti senza sintomi da coronavirus, ma divisi in codici rosso e giallo (il secondo) e verdi o bianchi (il terzo). Poi gli operatori che hanno preso posto nell'infopoint dell'ospedale e il test della camminata con cui verificare la capacità polmonare dei pazienti sospetti. È il nuovo volto del Pronto soccorso del Civile di Venezia. «Non abbiamo introdotto semplici misure di maggior controllo - spiega il primario, Michele Alzetta - ma abbiamo invece voluto e saputo riorganizzare tutti i percorsi e gli spazi».

I primi cambiamenti sono all'esterno, dov'è stata installata una tenda per il pre-triage: «È qui che il paziente portato dal Suem118 o con mezzi propri, viene accolto delle prime analisi dell'operatore che attua tutte le procedure di garanzia». Ad ogni paziente viene fatta indossare una mascherina chirurgica, vengono igienizzate le mani e viene misurata la temperatura corporea e la saturazione in ossigeno del sangue. «I pazienti che dicono di avere febbre e dispnea - sottolinea il primario - vengono sottoposti anche al walking test', una prova che consente di valutare se una persona, pur avendo una saturazione di ossigeno apparentemente normale a riposo, tende a desaturare in maniera patologica anche dopo una breve camminata: questo test smaschera i sintomi».

Fatta la prima diagnosi, i percorsi si dividono. Il paziente con una possibile patologia Covid-19 viene indirizzato nel cosiddetto Percorso 1, indipendentemente dall'urgenza assegnata al triage. «Questo percorso - spiega il dottor Alzetta - viene scelto anche in presenza di un minimo dubbio o sospetto. Il paziente esegue igiene delle mani e indossa i guanti. Viene portato negli spazi dedicati dov'è organizzata una sala urgenze per i pazienti in bisogno di immediata stabilizzazione, ambulatori per le visite, stanze visita dove il paziente può attendere alcune ore per una decisione finale sulla base dell'esito degli esami, incluso il tampone se il medico conferma l'indicazione a farlo. In questo percorso tutto il personale adotta i dispositivi di protezione indicati e completi previsti per il lavoro con pazienti Covid-19 e nessun paziente entra in contatto con gli altri» mentre ogni stanza viene pulita e igienizzata dopo l'uso.

Chi invece non ha sintomi legati al coronavirus, viene indirizzato nel Percorso 2 o Percorso 3, in base alla gravità del codice dato al triage, sempre rispettando le prescrizioni.

Ieri intanto mattina l'Ospedale civile di Venezia ha ricevuto in donazione altre 500 mascherine Ffp2 che si aggiungono alle 2.400 già consegnate, 50 caschi fissi e 250 visiere per il personale sanitario. Inoltre per i pazienti ricoverati a causa del Covid-19 10 sono stati messi a disposizione 10 tablet con 4 mesi di internet illimitato inclusi, indispensabili per comunicare con parenti e amici durante il periodo di isolamento. La donazione è stata resa possibile grazie all'impegno di Mattia Carlon, promotore di una sottoscrizione partita a marzo, della onlus Elena Trevisanato e dell'Associazione Obiettivo Ippocrate. In queste settimane la raccolta fondi per l'Ospedale Civile di Venezia si è trasformata in una grande manifestazione di solidarietà tanto che in circa in meno di un mese sono stati raccolti oltre 55.000 euro. «Si è creata una rete capillare attiva in città - spiegano i promotori - in cui privati, imprese e associazioni territoriali hanno partecipato non solo con generose donazioni, come quelle del Comitato Vogalonga, l'Associazione Alberoni e la Benefica San Giacomo e Basket Amatori Venezia. Fondamentale dell'associazione medico infermieristica Obiettivo Ippocrate, in particolare del medico veneziano (operativo presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza) il dottor Giampaolo Zambon, il cui contributo è stato essenziale per il sostegno delle attività e per individuare le necessità del personale medico». A breve l'ospedale riceverà un altro aiuto: due macchinari richiesti dal direttore sanitario del Civile per umidificare l'ossigeno per i pazienti in terapia intensiva.

