PRIMO GIORNO

SEDICO Gli occhi luminosi, la bocca spalancata in un grande sorriso (nonostante la mascherina) e un foglio tra le mani con scritto certificato di coraggio con tanto di supereroi. Il primo giorno di vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, al centro hub di Sedico, è trascorso senza difficoltà e con poche lacrime. I protagonisti si sono comportati da piccoli eroi, come quelli raffigurati nel foglio che quasi tutti tenevano stretto al petto, all'uscita del Palaskating. Una mano avvinghiata a quella del genitore, l'altra chiusa tra Thor, Iron-man, Capitan America e Hulk (gli eroi Marvel raffigurati nell'attestato di coraggio).

PER MANO CON MAMMA E PAPÀ

«L'é meglio così ha commentato in dialetto un papà, fuori dal centro Mia figlia ha un po' di allergie e ci hanno fatto aspettare qualche minuto in più ma è andata bene». Ad attendere genitori e figli all'entrata del Palaskating, nella gelida mattinata di ieri, c'era un volontario dell'associazione Cucchini. Scheda anamnestica in mano, i piccoli hanno attraversato l'ingresso con il papà o la mamma, si sono fatti misurare la temperatura e hanno disinfettato le mani con il gel, proprio come accade con gli adulti. Poi hanno atteso in silenzio il loro turno (anche se qualcuno, trovatosi faccia a faccia con l'ago, ha cambiato idea ed è scoppiato a piangere urlando di voler tornare a casa). «Nessuna paura ha raccontato il papà di un bambino di Feltre In famiglia siamo tutti vaccinati e domani ho la terza dose». Pochi minuti dopo sono usciti Filippo e Tommaso, di 8 e 5 anni, con la mamma: «Nessun timore riguardo al vaccino. Siamo coperti anche noi grandi, quindi è stata una scelta tranquilla. Siamo venuti qui perché così è stato comunicato dal pediatra».

DIVERSE POSSIBILITÀ

A differenza del distretto di Belluno, in cui tutti i pediatri eccetto uno vaccinano i bambini in ambulatorio, nel distretto di Feltre avviene il contrario. Quindi la maggior parte dei pazienti dovrà recarsi al Palaskating di Sedico previa prenotazione nel sito dell'Ulss Dolomiti. Tuttavia la scelta non è obbligatoria. Un genitore può decidere di portare il figlio al centro hub pur avendo un pediatra che vaccina in ambulatorio. Dipende dalla comodità e dagli orari. Il papà di Nicola (8 anni) spiega ad esempio che «c'era la possibilità di farlo con il pediatra ma abbiamo trovato posto qui, è molto più veloce». Però risulta anche più limitato e i bambini devono saltare scuola. È ciò che ha sottolineato la mamma di Samuele da Belluno: «Abbiamo trovato poca gente, quindi il flusso è continuo e non bisogna aspettare. Ma al mattino non ha senso, dovrebbero aprirlo solo nel pomeriggio».

PEDIATRI IN PRIMA LINEA

Pro e contro. «Ho visto il primo posto disponibile e ho prenotato ha continuato la mamma di Samuele In ambulatorio magari aspetti fuori, ci sono altri bambini ammalati e ti prendi qualcosa. In famiglia siamo tutti vaccinati». Ieri si sono presentati circa 50 bambini e sono 383 quelli prenotati nel portale dell'Ulss Dolomiti. Un numero basso se confrontato con quelli delle altre aziende sanitarie (prendendo come esempio Rovigo, che è simile a Belluno, si sono prenotati in 1510) ma che trova spiegazione nelle scelte fatte dai singoli professionisti. «Noi abbiamo la quota principale di pediatri di libera scelta ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti che ha optato per la chiamata diretta dei suoi assistiti. È una buona pratica perché il pediatra, in questo modo, risolve il problema del consenso, dell'adesione, etc». Al Palaskating ci saranno altre quattro date, il 20, 22, 27 e 29 dicembre, sempre dalle 9 alle 11.30. La copertura dei bambini sta diventando sempre più importante.

A ROCCA PIETORE

Ieri è stato messo in quarantena l'asilo di Rocca Pietore (nel comune si contano 15 positivi, di cui 1 ricoverato, e 10 persona in isolamento) e i positivi nelle fasce basse sono sempre più numerosi. Al momento ce ne sono 188, di cui 10 neonati, 29 tra i 2 e i 6 anni, 149 tra i 7 e i 14 anni. Invece in provincia i bellunesi con il virus sono 1144 (137 solo nelle ultime 24 ore), di cui 38 negli ospedali: 4 in Terapia Intensiva, 29 in area non critica, 5 in ospedale di comunità.

Davide Piol

