Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Le pari opportunità in sanità, per i cittadini che vivono in periferia e nelle località più lontane dai grossi centri, sono garantite anche grazie al nuovo servizio di volo notturno. Venerdì sera l'elicottero del Suem 118 della Regione del Veneto ha compiuto il primo intervento con volo notturno in provincia di Belluno. L'elisoccorso è stato attivato per il trasferimento alla Terapia Intensiva Neurochirurgica...