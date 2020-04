C'é un caso Covid di Cona, ma non è a Cona. E' durata otto ore la paura che il contagio si fosse diffuso anche nel piccolo comune veneziano, uno dei pochissimi in regione a essere rimasto immune all'epidemia. Molto meno dei tre giorni che, tra il 30 marzo e l'1 aprile, hanno sancito il passaggio di un residente locale dalla condizione di (falso, ma allora non si sapeva) positivo, a quella di negativo accertato. Non si trattava, ovviamente, solo dell'orgoglio, un po' campanilistico, di essere un comune virus-free, ma anche della consapevolezza che, se non ci sono positivi nei dintorni, è più difficile ammalarsi. Ma la mattina del 21 aprile, alle 10.35, è comparso il post facebook del sindaco, Alessandro Aggio, che comunicava la scoperta di un cittadino conense positivo al virus. Alle 18,30 è arrivata però una precisazione importante. «Si tratta di una persona residente a Cona, ma domiciliata in altro comune fuori provincia, dove, di fatto, vive. La persona sta bene e si trova in quarantena a casa». Insomma, pericolo scampato ancora una volta; nel territorio comunale di Cona il coronavirus non circola e cittadini possono stare tranquilli, «continuando a rispettare le regole». (D.Deg.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA