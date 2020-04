«Borgo Valbelluna dovrebbe essere dichiarata zona rossa, dovrebbe avere interventi straordinari di sanificazione». Non è una provocazione quella del dottor Andrea Dall'O', medico di base in Sinistra Piave, con ambulatorio a Mel, che ha il polso della situazione sul territorio e da giorni vede aumentare il numero di positivi residenti in Borgo Valbelluna. Dagli ultimi dati filtrati sulla distribuzione del contagio in provincia Borgo Valbelluna è diventato il primo comune con 127 positivi, superando Pedavena che ne conta 121. A pesare in entrambi i territori le case di riposo dove sono scoppiati dei focolaio con decine di anziani contagiati. Ma per comuni che crescono ce ne sono altri che guariscono: ieri il sindaco Tataian Pais Becher ha comunicato che Auronzo non ha ora nessun contagio.

Ecco come si distribuiti sono i positivi nel resto della provincia: Belluno 84, Agordo 14, Alano di Piave 44, Alleghe 2, Alpago 84, Arsie' 5, Borca di Cadore 5, Calalzo di Cadore 8, Canale D'Agordo 1, Cencenighe Agordino 1, Cesiomaggiore 11, Chies D'Alpago 9, Cibiana di Cador 2, Colle Santa Lucia 2, Comelico Superiore 3, Cortina d'Ampezzo 81, Danta di Cadore 1, Domegge di Cadore 6, Falcade 1, Farra d'Alpago 1, Feltre 76, Fonzaso 16, Gosaldo 3, La Valle Agordina 7, Lamon 45, Limana 4, Livinallongo del Col di Lana 2, Longarone 1, Lorenzago 1, Lozzo 11, Perarolo di Cadore 1, Pieve di Cadore 8, Ponte nelle Alpi 18, Quero Vas 14, Rivamonte Agordino 1, Rocca Pietore 8, San Gregorio nelle Alpi 1, San Pietro di Cadore 4, San Tomaso Agordino 1, San Vito di Cadore 8, Santa Giustina 29, Santo Stefano 7, Sedico 16, Seren del Grappa 9, Sospirolo 2, Soverzene 1, Sovramonte 7, Taibon Agordino 8, Tambre 8, Val di Zoldo 3, Vallada Agordina 1, Valle di Cadore 4, Vigo di Cadore 2, Voltago Agordino 5 Zoppe' di Cadore 1.

