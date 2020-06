PRIMO BILANCIO

BIBIONE «È stato un bel weekend, Bibione si dimostra amata dai vacanzieri». Parola di Giuseppe Morsanuto, presidente di Confcommercio San Michele-Bibione, che traccia un primo bilancio post coronavirus. «Già venerdì avevamo il sentore di un buon afflusso di vacanzieri per il fine settimana - spiega Morsanuto - e in effetti in serata i ristoranti hanno lavorato. Ma è sabato che c'è stato il boom». Fin dalle prime ore infatti le strade che portano al mare sono state invase da veicoli che durante la giornata hanno continuato a riempire la strada regionale per Bibione.

IL RITORNO DEI TEDESCHI

«Sabato i ristoranti avevano il tutto esaurito - ammette Morsanuto - molti anche i turisti stranieri, tedeschi soprattutto, che abbiamo finalmente riabbracciato». Ma anche gli italiani hanno fatto la loro parte. «Sabato abbiamo registrato il 90 per cento di prenotazioni sulle spiagge libere - ricorda il comandante del Distretto della polizia locale, Wiliam Cremasco - Sono soprattutto i vacanzieri di casa nostra che prediligono il litorale free. Con la webapp si può infatti prenotare su www.bibi1app.it il posto spiaggia dopo una rapida regisrazione».

Ieri, complice il tempo incerto, è andata diversamente. Dopo la pioggia notturna e una mattinata più fresca, più di qualcuno ha preferito non recarsi sulla spiaggia. E così la webapp del litorale libero ha evidenziato che circa il 50 per cento dei posti era rimasto libero. Tutto è comunque filato liscio dopo che sabato era emerso un problema su un numero di settore che non era allineato con la app. «Andremo a regime con questo mercoledì - spiega ancora il comandante Cremasco - completeremo la posa dei picchetti per posizionare gli ombrelloni sulla spiaggia libera al Lido del Sole e a Pineda. Al momento mancano infatti ancora 800 posti che a regime saranno ben ottomila. Non abbiamo registrato assembramenti in questo weekend, con gli ospiti che hanno ben capito come comportarsi. Ricordo infatti che lo spazio è di 25 metri quadrati per picchetto, dove il turista potrà portare il proprio ombrellone sotto al quale possono rimanere al massimo 4 persone».

E se sabato erano circa 4000 gli ombrelloni occupati, tutto fa ben sperare per il prossimo weekend. «La domenica abbiamo registrato una flessione rispetto a sabato - ammette il presidente Morsanuto - Le previsioni meteo non ci hanno aiutato perchè avevano indicato una pioggia che puntualmente non si è verificata. Vediamo quanti turisti rimarranno durante la settimana. Stiamo registrando un buon afflusso. Se durante la stagione dovessimo registrare la stessa affluenza di questo weekend, sarebbe una buona annata. I conti si fanno sempre alla fine, ma siamo positivi dopo aver saltato la prima parte della bella stagione a causa del coronavirus. Negozi e ristoranti erano affollati e anche in centro si è vista molta gente. Consiglio ai vacanzieri di guardare le webcam. Chi viene a Bibione sa che è difficile trovare la pioggia. La brezza marina spazza via le nubi e così le previsioni meteo spesso si rivelano sbagliate». Insomma a Bibione si è partiti con il piede giusto, pur nell'anno nero.

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA