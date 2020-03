RISTRUTTURAZIONE

TRECENTA Il San Luca si ristruttura dopo l'emergenza Covid-19 che ha messo in piena emergenza l'intero Paese. A seguito della propagazione del virus che ha portato alla dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, in Polesine i vertici sanitari hanno voluto adibire l'ospedale altopolesano come centro per questa emergenza. All'ospedale San Luca la programmazione ha portato la realizzazione di una rianimazione Covid-19 da venerdì scorso con la sospensione delle attività in sala operatoria e la conseguente riorganizzazione del personale. A ieri, l'Ulss 5 ha assunto 19 infermieri a tempo determinato, 4 oss e un tecnico di laboratorio. L'attuale capienza in rianimazione a Trecenta è di 5 posti letto ma la programmazione prevede di passare, per gradi, ad altri livelli. Rispetto a quanto dichiarato da Antonio Compostella dopo lo scoppio del caso Covid-19 (10 posti letto più eventualmente altri due), dalle direttive aziendali si prevede, nell'eventualità, di passare a 10, 18 fino a 25 posti letto. È probabile dunque che ci si aspetti il picco di pazienti nei prossimi giorni se non nelle prossime settimane di fine marzo, inizio aprile. Prevedendo l'exploit con 25 posti letto, si dovrebbe giungere a una programmazione di 52 infermieri e 10 Oss. Attualmente impiegati a Trecenta in Rianimazione sono 19 infermieri e 8 oss. Con Rovigo (7 infermieri e 2 Oss), i richiamabili (8 infermieri) e i recuperabili dalle sale operatorie (18 persone) si arriverebbe a pieno regime per assistere ai pazienti ricoverati.

PRIMI ARRIVI

Dal 13 marzo sono arrivati i primi ammalati a Trecenta che hanno presentato i sintomi da Covid-19 e sono stati ricoverati al reparto di Terapia semi intensiva. Eppure arrivano in ambulanza, passano dal Pronto soccorso e per arrivare a destinazione percorrono un corridoio a cui qualsiasi persona proveniente dagli ambulatori può accedere. Un rischio importante per la salute delle persone che passano. Al momento dunque, manca un percorso dedicato e completamente separato per questa tipologia di pazienti ricoverati a Trecenta. L'unica segnaletica appropriata sono cartelli attaccati alle sedie d'aspetto per la distanza di un metro fra le persone.

POCHI CONTROLLI

Sono inoltre in molti che segnalano la mancanza di controllo degli ingressi agli ospedali dove chiunque può entrare senza controlli della temperatura, questionari informativi o richieste del motivo della visita. Per ovviare il problema e ricoverare anche persone sospette, non intubate ma sintomatiche, all'ospedale di Rovigo è stata attivata una prima area di 10 posti letto nel secondo piano, reparto ex Ginecologia. Questa area, allestita già dal 25 febbraio, è stata attivata in forma stabile dal 13 marzo come estensione dell'unità operativa di Pneumologia. Considerate le difficoltà organizzative è stato avviato l'allestimento del settimo piano in cui provvedere ad assistere fino a 27 pazienti con differenziazione tra casi positivi e casi sospetti. Se questo è stato effettuato a Rovigo, pare ci si stia muovendo anche a Trecenta nei reparti di Medicina donne e uomini (terzo piano) per poter disporre 60 posti letto a pazienti non intubati ma sintomatici.

Il punto però è:che percorso faranno questi pazienti per entrare considerato il fatto che non ci sono percorsi dedicati? Dal 16 marzo infine è iniziata l'attività di tamponi sugli operatori e a ieri ne sono stati effettuati 350 sui dipendenti. E' chiaro dunque che, con i primi pazienti Covid-19 arrivati venerdì scorso e con i tamponi iniziati lunedì, i dipendenti, i pazienti e tutte le persone che entrano al San Luca di Trecenta non possono considerarsi al sicuro in un ambiente di lavoro a dir poco a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA