GLI ALBERGHI

VENEZIA Qualcosa si sta muovendo a Venezia. Negli alberghi turisti singoli, coppie o famiglie hanno prenotato di qui al fine settimana e hanno cominciato a tornare in città. Già lo scorso week end, secondo l'assessore al Turismo, Paola Mar, sono state parecchie centinaia le persone (provenienti giocoforza dal Veneto) a soggiornare in città per una notte. Ieri, con l'apertura dei confini regionali, c'è chi ha colto l'occasione per visitare una città come non l'aveva mai vista, anche se ancora con la maggior parte delle sue perle culturali chiuse al pubblico. All'hotel Papadopoli, ad esempio, i primi ad arrivare, una coppia di italiani e una di tedeschi arrivati dall'Austria con l'automobile, sono stati accolti dal direttore e dallo staff con una piccola cerimonia di benvenuto.

«Questo fine settimana - spiega Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione veneziana albergatori - ho trovato tanta voglia di divertirsi di lasciarsi dietro il dramma da parte degli italiani. Questo è un bel segnale, perché anche da parte degli albergatori c'è una gran voglia di ripartire e questo entusiasmo ci fa capire che ci risolleveremo anche questa volta. Certo - conclude - ci sono turisti, pochi, nei 50-55 alberghi aperti, per adesso sono solo italiani. Il prossimo week end vediamo come andrà e siamo qui ad attenderli. Il fatto che si muova il mercato interno è già un bel segnale». (m.f.)

