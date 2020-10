Primi due pazienti Covid all'ospedale di Comunità di Agordo. Si tratta di persone positive spostate da altri ospedali della provincia. L'apertura degli ospedali di comunità è stata decisa dalla Regione per diminuire la pressione sulle strutture principali della provincia. A spiegarlo, nei giorni scorsi, è stato il presidente della Regione Luca Zaia. Il sistema funzionerà per compartimenti. Le strutture periferiche infatti verranno colonizzate dai reparti Covid a discapito degli altri reparti. L'apertura dell'ospedale di Comunità di Agordo ha già determinato, ad esempio, la chiusura del reparto di ortopedia. L'obiettivo è quello di garantire le cure anche ai pazienti non Covid, facendo in modo che non vengano sospese le cure le per le persone che sono affette da altre patologie. Tutta l'attività di ortopedia prevista ad Agordo viene quindi smistata nelle altre strutture della provincia. Nelle prossime settimane se dovesse rendersi necessario, seguendo lo stesso metodo, potranno essere destinati allo scopo altri reparti concentrando le attività extra coronavirus sugli altri ospedali della provincia. In questa seconda ondata epidemica a preoccupare la Regione non sono i posti in terapia intensiva ma i posti letto in terapia sub-intensiva. Le condizioni dei pazienti, infatti, sono mediamente meno gravi della prima ondata ma richiedono comunque di procedere con il ricovero.

