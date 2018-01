Primi nati, per 3 minuti sfugge il primato nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUOVI NATIROVIGO Per soli tre minuti Rovigo ha perso il primato di città italiana con il primo bambino nato nel 2018. Però il capoluogo polesano può comunque vantare il fatto di essere stato il luogo dove si è registrato l'ultimo nato del 2017. All'ospedale del nosocomio rodigino sono nati due bambini: un maschio e una femmina, mentre un altro maschietto è nato ad Adria, nella mattinata di San Silvestro. Dunque Rovigo batte Adria per due a uno per quello che riguarda le nascite. Ma Rovigo ha superato Adria anche per quello che riguarda...