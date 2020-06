PRIMI MOVIMENTI

CORTINA D'AMPEZZO Il primo giorno di apertura degli spostamenti fra una regione d'Italia e l'altra non ha portato a Cortina il movimento di turisti che ci si poteva attendere. In attesa delle ormai prossime aperture di alberghi e rifugi, l'attenzione si concentra sulle affittanze di alloggi: «Alcuni verranno nelle prossime giornate, alla fine della settimana, per vedere gli appartamenti che intendono affittare», dice Elisabetta Zardini, titolare di un'agenzia immobiliare. «Abbiamo avuto tante richieste, ma sinora soltanto al telefono. Noi mandiamo le fotografie, ma vogliono vedere di persona, prima di fissare, anche perché si tratta talvolta di contratti importanti. Dopo anni che non succedeva, ora chiedono anche periodi lunghi, di un mese o due, a luglio e agosto, non più per una o due settimane, come accadeva in passato. Per noi si prospetta una bella stagione».

RICHIESTE DI ANNUALITÀ

Renato Pesavento conferma: «Nella nostra agenzia non c'è stato alcun movimento, in questo 3 giugno di apertura dell'estate. Non c'è traffico neppure sulla strada che porta in valle. Noi faremo le prime consegne fra il 10 e il 15 giugno. La grossa novità è la forte domanda di annualità: chiedono di affittare una casa in montagna per un lungo periodo, anche per poter rimanere qui, qualora dovesse esserci un'altra emergenza. In quanto all'estate, taluni clienti cercano appartamenti già per il mese di giugno, che costa meno dei mesi di luglio o agosto. La montagna è apprezzata: sanno che qui ci sono ampi spazi, c'è la possibilità di stare lontani dalla folla, nell'ambiente naturale».

AL PASSO GIAU

Igor Valleferro ha iniziato l'attività al passo Giau: «Ci siamo detti che sarebbe stato meglio darsi da fare appena possibile, così abbiamo aperto da un paio di settimane: per ora soltanto il bar; poi vedremo di attivare il ristorante; infine penseremo agli alloggi. Io sono ottimista, credo che l'estate andrà bene, in qualche modo. Intanto spero che semplifichino la burocrazia, perché è asfissiante». E' dello stesso parere Stefano Rezzadore, titolare di un bar nel centro e di un ristorante pizzeria: «Ho aperto entrambi gli esercizi giovedì 21 maggio. In ristorante ho dovuto togliere tante sedie e tavoli: ora ho meno della metà dei posti consueti. L'aspetto più stressante è però rappresentato dall'attività di controllore, che ci tocca fare, mentre dovrebbe competere ad altri. Siamo sempre in tensione, per le infrazioni che possono commettere gli avventori».

SEGNALI POSITIVI

Sui controlli precisa: «C'è stata molta collaborazione fra noi gestori e le forze dell'ordine, coordinate molto bene dal commissariato di polizia: la presenza degli agenti spesso è sufficiente, non serve la repressione. Speriamo che anche in futuro i controlli servano per indirizzarci, per correggere eventuali errori, che potremmo fare, e non per sanzionarci». Sull'andamento della stagione turistica, Rezzadore aggiunge: «C'è stato un segnale positivo nelle scorse giornate di fine maggio e inizio giugno, con un certo movimento, anche se potevano ancora venire solamente i cittadini veneti. Per l'estate vedremo di sfruttare al meglio gli spazi all'esterno, ma qui in montagna è dura, la gente non mangia in terrazza, la sera, a causa del clima. Dovremo usare ombrelloni e sistemi per riscaldare».

Marco Dibona

