IN PRIMA LINEA

VENEZIA Nella lotta all'epidemia, la prima linea è inevitabilmente appannaggio del personale ospedaliero. La guerra al virus, però, si combatte su più fronti: c'è quello sanitario, appunto, in cui elmetto e baionetta (che in questo caso sono mascherina e tampone) fanno parte integrante della divisa di medici, infermieri e operatori socio sanitari, ma non è il solo. L'altro versante è quello della sicurezza: per erigere una linea Maginot contro la diffusione incontrollata del Covid-19 e far quindi rispettare il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri le forze dell'ordine, in queste settimane, sono chiamate agli straordinari. E lo scotto dell'esposizione comincia a farsi sentire: un contagio accertato tra le fila della polizia postale domenica, un altro ieri tra i carabinieri di Portogruaro. Situazione che, ovviamente, ha portato a tutte le misure di prevenzione applicate in altri ambienti lavorativi: tamponi e quarantena per i colleghi e sanificazione dei locali.

PORTOGRUARO

Il carabiniere contagiato è un operativo: in questi giorni, era di pattuglia per i controlli per il rispetto del decreto. Non è possibile stabilire come e quando sia avvenuto il contagio, quindi neanche se sia collegato al lavoro. Per gli stessi motivi, però, non si può nemmeno escluderlo. L'uomo, in questa fase, sarebbe positivo ma asintomatico e quindi in quarantena a casa. «Il morale in caserma è buono, un po' di preoccupazione però chiaramente c'è - spiega il comandante provinciale dei carabinieri, Mosè DeLuchi - è il primo caso tra le nostre fila, è normale che sia così. D'accordo con le autorità sanitarie, sono già partite tutte le procedure previste per la sicurezza dei colleghi e degli ambienti. In questa fase è necessario continuare a procedere con la massima cautela e scrupolosità». I servizi di controllo non si fermeranno, anche perché anche se la maggioranza dei cittadini ha recepito il messaggio che stare a casa è la miglior difesa, sono ancora in tanti a violare le prescrizioni.

IN POLIZIA

L'altro episodio è quello che riguarda un poliziotto della postale. Per lui, però, è stato necessario il ricovero in ospedale (non in terapia intensiva) perché i sintomi, in questo caso, c'erano. «La sede è stata sanificata - spiega il questore Maurizio Masciopinto - e qualcuno dei colleghi è in quarantena. Qualche altro caso di contagio c'è nel corpo, ma per fortuna non sono molti». Un regime che normalmente metterebbe a dura prova gli organici. «In questo momento - prosegue il questore - sono sospese le attività amministrative e i servizi con il pubblico, in questo modo abbiamo recuperato personale per le pattuglie in strada. Riusciamo a garantire la copertura grazie anche a turni particolari, per questo vorrei ringraziare la disponibilità dei nostri operatori, ma anche di tutti gli altri corpi impegnati in questa delicata e difficile emergenza. L'altra faccia del fenomeno è che il personale delle Volanti ha riscontrato un calo drastico negli interventi per reati, quindi è possibile dedicarsi maggiormente ai controlli».

«DISINFEZIONE E MASCHERINE»

Nella polizia locale, al momento, nessun caso accertato, solo due agenti in quarantena per contatti fuori dal posto di lavoro. «Stiamo affrontando l'emergenza con una continua disinfezione straordinaria delle nostre sedi - spiega il comandante generale di Venezia Marco Agostini - e in più siamo gli unici in Veneto ad avere tutti gli agenti dotati di mascherine Dpi». Dotazione che i sindacati di polizia hanno chiesto anche alla questura. «Ad oggi sono state consegnate agli agenti delle Volanti - aggiunge Fabio Lipari, segretario provinciale del Coisp - per noi dovrebbe avercela anche il personale degli uffici, perché in caso di necessità si ricevono comunque i cittadini». Un altro sindacato, l'Fsp, ha scritto invece al presidente della Regione Luca Zaia per chiedere di effettuare i tamponi on the road anche al personale delle forze dell'ordine. «Questa emergenza sanitaria - scrive il segretario Mauro Armelao - sta mettendo alla prova tutti noi».

Davide Tamiello

