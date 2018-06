Prime tensioni tra Di Maio e Salvini E i grillini scaricano la sindaca Raggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA L'alluvione che si è abbattuta sul M5S e sulla Lega hanno attutito per qualche ora gli ardori dichiaratori dei due vicepremier Di Maio e Salvini. Silenzi e toni più bassi che restituiscono, per la prima volta dall'arrivo di Giuseppe Conte, al presidente del Consiglio quel ruolo di indirizzo proprio della funzione. Conte non si fa scappare l'occasione che gli deriva dalla difficoltà che hanno i suoi due vice. L'abbraccio, e prima il colloquio, di ieri mattina con il presidente dell'Anac Raffaele Cantone danno il segno di...