LA FOTOGRAFIA

BELLUNO A premere con l'indice sul tasto che chiude l'otturatore sono state Confindustria Belluno e Fondazione Nordest. I numeri dicono che l'impatto della pandemia è stato devastante ovunque e Belluno non è stata immune. Numeri che lasciano intravvedere come, dopo lo choc, la strada per ripartire non sia affatto in discesa.

APRILE

Per capire cos'è successo alle aziende bellunesi bisogna riportare il calendario al periodo di confinamento. Aprile è stato il mese più nero per le imprese bellunesi. Oltre il 75 per cento di quelle contenute nel perimetro dell'industria, hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. A marzo la percentuale si era fermata al 67,2 per cento e a maggio al 62,1. Il confronto tra maggio 2019 e maggio 2020 parla di un calo del fatturato per il 78,6 delle imprese a fronte di un 3,4 che non ha registrato variazioni e di un 18 per cento che dice di essere in crescita. A maggio la chiave che doveva rimettere in moto le aziende non ha funzionato per tutti. Solo il 64 per cento è riuscito a mettere a segno un aumento di fatturato rispetto al mese precedente. Ripartire non è un affare semplice e per permettere alle oltre quattro aziende su dieci che faticano a ripartire bisogna studiare delle strategie mirate.

L'ANALISI

«Il quadro nazionale ormai consolidato - spiega il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea Ferrazzi - dice che, nei primi cinque mesi, c'è stato un crollo della produzione del 20 per cento, ma con significative differenze tra settori: alcuni come alimentari e farmaceutico hanno retto mentre le per le aziende del fashion il calo è stato di quasi 40 punti percentuali. Le aziende bellunesi sembrano aver assorbito comunque il colpo, per ora anche sul piano delicato della liquidità». Secondo gli addetti ai lavori non è però il tempo di illusione. Perché se l'industria riesce a mettersi al riparo, magari erodendo i tesoretti, su quello che succederà nei prossimi mesi è difficile fare scommesse.

NUOVO SCENARIO

«Per il futuro, la sola certezza è l'incertezza - prosegue Ferrazzi - Le aziende in queste settimane stanno galleggiando, ovviamente c'è chi è più in difficoltà e chi ha ordini e lavoro. Dal nostro sondaggio, comunque, emerge che la metà si aspetta una ripresa già nel 2020 mentre l'altra metà ritiene che si dovrà attendere il 2021». Molto dipenderà anche dalla diffusione del virus e da quel che potrà succedere nel prossimo autunno. Quello che al momento è certo è che le imprese faticherebbero a reggere un altro colpo di questa portata.

LE OPPORTUNITÀ

Ogni crisi però porta con sé anche grandi opportunità. Trasformazioni profonde che andranno metabolizzate. «Ormai sembra che ci sia una unanimità di pensiero rispetto al fatto che la pandemia sarà un acceleratore di dinamiche già in atto. Si citano spesso la digitalizzazione, che è forse l'aspetto più evidente, e la de-globalizzazione, con una ridefinizione e ricomposizione delle catene globali del valore. Meno spesso si parla di un tema che invece era cruciale già prima della crisi e che lo è ancora di più adesso: le aggregazioni di impresa». Uscirne assieme, superare le divisioni, e ragionare più come comunità che come rivali. «L'Italia - prosegue Ferrazzi - ha il più alto numero di imprese attive: 4,2 milioni, contro i 2,8 della Germania e i 3,75 della Francia. Ma sono per lo più minuscole. Solo 7.800 circa hanno un giro d'affari superiore ai 50 milioni, contro le 10.400 tedesche e le 8.300 francesi. In Italia solo 82 imprese hanno un fatturato superiore ai 3 miliardi, in Germania sono 238 e in Francia 186».

LA TRASFORMAZIONE

Quel che succede fuori dai confini nazionali dice una cosa chiara su quel che succede, anche, in questo territorio. «L'idea che il piccolo non sia più bello e che l'Italia abbia bisogno di aggregazioni non solo nella finanza ma anche nelle produzioni è sempre più diffusa - riprende il direttore di Confindustria - ne parla il dimenticato Piano Colao, lo ripete spesso il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Il fattore dimensionale è una delle cause della dinamica negativa della produttività in Italia, anche perché è spesso un freno all'incorporazione dell'innovazione».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA