Primavera calda per i musei civici

LA VERTENZAVENEZIA Si preannuncia un aprile agitato per i musei civici, con il sindacato deciso a intralciare le aperture nei giorni di festa: possibili chiusure a singhiozzo, a Palazzo Ducale e negli altri musei più gettonati, proprio nei giorni di Pasqua o nei fine settimana, per rilanciare l'attenzione sul contestato cambio d'appalto che interessa oltre 400 persone. Ieri è entrato ufficialmente nei book shop il nuovo consorzio italo-spagnolo, Museum Musei, che si è aggiudicato la più piccola delle quattro gare del maxi-appalto, e non ha...