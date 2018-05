CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMATOSAN VITO «Per accoglienza, entusiasmo, coinvolgimento e partecipazione di pubblico, per noi va a San Vito al Tagliamento la Maglia rosa del 2018». È il complimento fatto in diretta ieri dalla troupe giornalistica di Rai2 e RaiSport, e rimbalzato in milioni di tv, che è andato dritto al cuore dei sanvitesi e delle centinaia di persone che hanno organizzato l'accoglienza della partenza di tappa del Giro d'Italia.VILLAGGIO DI PARTENZAA regalare una cartolina speciale di San Vito al Tagliamento ci ha pensato ieri mattina il Villaggio di...