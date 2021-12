Il giorno dopo la notizia della sospensione del primario di Medicina nucleare dell'ospedale San Martino, Sergio Bissoli il web si interroga sulla sua scelta. E le due formazioni sono nette: da un lato i pro vaccino dall'altro quelli contrari all'immunizzazione o, comunque, per la libertà vaccinale.

«Un primario che non si vaccina? Sarei molto curioso che dicesse le sue motivazioni in pubblico, Ah forse non glielo permetteranno!!!» scrive Francesco. Ma c'è anche chi non ha dubbi a sottolineare che non ci può essere tolleranza per chi non si sottopone al vaccino: «Basta domandarci il perché non si vaccinano.

Siamo tutti stanchi ma si dovrà pure finirla sta storia, se la strada è per chi resta il vaccino, per provare a finire e fatevelo porca misera: io sono quota tre e ancora gente con zero e basta» prova ad invertire la rotta Moira.

«Un primario non si fida, è legittimo, si dimette e se ne va. Il medico deve lavorare in scienza e coscienza» scrive un altro utente a corredo della notizia che il primario è finito a casa senza stipendio. Nel frattempo sembra chiarirsi la posizione di un altro medico: Luca Favero (sospeso prima di aver provveduto a immunizzarsi e non riabilitato dopo aver ricevuto la prima dose). L'Ordine dei medici di Padova ha invitato l'Ulss Serenissima a revocare la sospensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA