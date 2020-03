PRIMARIE E SECONDARIE

BELLUNO Ieri tutti i 1.017 alunni dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin hanno avuto la possibilità di lavorare e di fare compiti grazie alla didattica a distanza. Una possibilità che parte da lontano: «Siamo stati in grado di partire immediatamente spiega la dirigente Bruna Codogno anche perché già l'anno scorso ci eravamo iscritti ad una piattaforma di Google che offre queste ed altre possibilità. Mi sento di poter dire che il risultato è buono e sono contenta di come sta andando». Le modalità utilizzate dai docenti sono, naturalmente, diverse. Anche perché la scuola è articolata in tre diversi ordini di studio e la didattica non può non tenerne conto. E tutte le famiglie nei giorni scorsi erano state avvisate personalmente, ma anche con un avviso pubblicato sul sito ufficiale della scuola, su come attivare ed iscriversi alla piattaforma.

LE CONSEGNE

I compiti e le le consegne per i piccoli delle due sedi dell'Infanzia di Mur di Cadola e Sopracroda sono arrivati via wathsApp sui cellulari dei genitori dei piccoli: audio, video, canzoni, lavori didattici e altri materiali. Ieri per esempio, fra il diverso materiale, i telefonini di mamme e papà hanno ricevuto un link con l'Inno del coraggio da cantare con i genitori. Una scelta non casuale, forse, vista la preoccupazione di molti in questi giorni. E il corpo docente continuerà a lavorare in questo modo: cioè ad inviare giorno per giorno un po' di materiale e spunti. Non è possibile, infatti, pensare di assegnare delle consegne per più di un giorno.

NELLE VARIE SCUOLE

Nell'Istituto ci sono poi quattro plessi di scuola primaria: Quartier Cadore, Mur di Cadola, Fiammoi e le cosiddette scuole verdi di Cavarzano. Qui, sulla piattaforma attivata dalla scuola, sono stati collocati dei link condivisi, divisi per plesso. Che sono addirittura visibili a tutti, anche da chi non fa parte della scuola e per farlo è sufficiente accedere al sito dell'Istituto. Dentro ogni link si trovano delle cartelle per i bambini con (schede, esercizi da fare, indicazioni varie. Ed anche in questo caso le comunicazioni avranno cadenza quotidiana. La sede dell'istituto è a Cavarzano, nell'edificio che ospita le medie, cioè la scuola secondaria di I grado. È qui che è stata attivata la piattaforma di google. E gli insegnanti di tutte le classi hanno caricato drive condivisi, lezioni a distanza, sul modello di videoconferenza; altro materiale è poi arrivato anche via mail, all'indirizzo di ciascuno studente. Un altro strumento utilizzato è infine quello del registro elettronico Nuvola, adottato dalla scuola. E in questo caso i lavori fatti dagli alunni potranno essere inviati alla mail Google di ogni docente. Da segnalare che in pochi, pochissimi casi, alcune famiglie, per motivi di riservatezza, hanno deciso di non compilare l'informativa e restituirla alla scuola. E quindi i figi non possono lavorare a distanza.

Giovanni Santin

