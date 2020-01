Primari mancanti, Polimeni accelera

IL CONFRONTO

PORDENONE Il nodo della carenza di personale in genere. Ma anche la mancanza di diversi primari. Il pesante problema della fuga di pazienti in altre regioni, in particolare il Veneto. Oltre che l'iter per la realizzazione della Cittadella della salute e del futuro ospedale. Sono le questioni che sono state sottolineate dal neodirettore generale dell'Azienda ospedaliera del Friuli occidentale Joseph Polimeni nella Conferenza dei sindaci ieri pomeriggio in Comune di Pordenone. All'incontro dell'assemblea - presieduta dal sindaco pordenonese Alessandro Ciriani e dal vice e assessore Eligio Grizzo - ha partecipato anche il nuovo direttore generale del Cro di Aviano, Francesca Tosolini. Che ha invece affrontato le questioni più urgenti legate all'istituto di ricerca e cura, in particolare la necessità di cercare nuove strade per ottenere finanziamenti, sia nazionali che europei, sui nuovi filoni della ricerca oncologica.

AZIENDA SANITARIA

«Su alcune questioni aperte - ha sottolineato il direttore Polimeni, al vertice dell'Azienda da inizio anno sta visitando i distretti territoriali per toccare con mano ogni situazione - è necessario imprimere un'accelerazione. Tra le priorità il tema delle assunzioni di personale. Sia nel comparto che ai vertici delle strutture. Alcune figure di primari, come si evince dall'ultimo piano aziendale, non sono incardinate. Altre sono coperte da facenti funzione. Sarà necessario accelerare con le procedure concorsuali in modo da recuperare il prima possibile a queste carenze». Accelerare. Il direttore Polimeni lo ha ripetuto diverse volte nel suo intervento. «Anche sul fronte del nuovo ospedale e della Cittadella. A parte la burocrazia che spesso vincola parecchio sule opere pubbliche, è necessario procedere speditamente. In particolare - ha detto il nuovo dirigente reduce proprio da un sopralluogo nel maxi-cantiere di via Montereale - sulla Cittadella della salute che sarà ultimata prima dell'ospedale. È necessario ragionare, con le istituzione del territorio, sui trasferimenti dei futuri servizi che lì troveranno spazio e sedi. E pure sul nuovo ospedale, che è una grande opportunità di sviluppo per la città, è necessario correre per affrontare anche la questione dell'adeguamento tecnologico e digitale della futura struttura ospedaliero. Non solo quello del reclutamento del personale». E poi l'altra questione cruciale che sembra stare particolarmente a cuore del neodirettore: la fuga di pazienti verso altri ospedali. «Prima ancora di porci l'obiettivo di attrarre pazienti da altre aree regionali o da fuori regione il nostro primo obiettivo sarà quello di limitare le uscite verso altri centri di cura da parte di residenti sul territorio. E questo passa verso investimenti in questa direzione, sul personale e sui primari».

CRO DI AVIANO

«Una delle nostre priorità - ha detto Francesca Tosolini, neodirettore generale del Cro di Aviano - sarà quella dell'attrazione di pazienti da altri territori. Oggi già il 46% dei pazienti arriva da fuori regione, ma ci sono spazi per aumentare la nostra attrattività. Siamo in una fase avanzata per il bando per l'installazione della Protonterapia che sarà una leva per questo obiettivo. La stabilizzazione dei ricercatori è un'altra grande opportunità. L'altro tema importante è quello della ricerca: è necessario allinearsi in tempo al filoni avanzati della ricerca oncologica altrimenti il rischio è di esserne esclusi per i prossimi 15, 20 anni. L'altro impegno è il ruolo del Cro nella rete oncologica regionale».

D.L.

