Torre di Mosto piange la sua prima vittima da coronavirus. E' Michele Camerotto, morto all'ospedale di Jesolo a 83 anni, dove era ricoverata dal 17 marzo, in area non critica. Non soffriva di particolari patologie se non gli acciacchi circolatori dell'età. Elettricista artigiano in pensione, era vedovo con due figli, Marco e Paola, e risiedeva in via Marconi. Non si sa ancora l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti i figli e in particolare la famiglia di Marco, che vive nell'appartamento sotto casa della bifamiliare. «Il papà - racconta il figlio Marco - ha iniziato ad avvertire sintomi simili all'influenza il 16 marzo quando l'ho accompagnato all'ospedale di Portogruaro, dove gli hanno fatto il tampone, trovato positivo. Il giorno dopo mi hanno comunicato che era stato trasferito a Jesolo. Devo ringraziare tutto il personale dell'ospedale per le cure prestate, così come il sindaco Giannino Geretto e il medico di famiglia, Adriana Dall'O, la Croce Rossa, la Protezione civile e tutta la comunità torresana, per la vicinanza che mi hanno dimostrato». E sulla quarantena vissuta senza sapere l'esito dei tamponi non mancano le perplessità. «Alla mia famiglia e a mia sorella - si lamenta il figlio Marco - è stato fatto il tampone il 23 marzo e non abbiamo ancora saputo l'esito. Dopo l'interessamento del medico e del sindaco finalmente questa mattina ci è stato fatto all'ospedale di San Donà un nuovo tampone e mi è stato detto che l'esito si saprà fra 3/4 giorni. Sono anch'io elettricista artigiano ed è più di un mese che sono chiuso in casa senza guadagnare».

Maurizio Marcon

