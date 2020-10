PRIMA NEVE

BELLUNO Nonostante tutte le incertezze legate all'emergenza sanitaria in corso, i comprensori sciistici del Dolomiti Superski tra cui Cortina, Ski Civetta, Ski area Falcade San Pellegrino, Arabba e Marmolada si stanno preparando per le aperture, programmate a partire da fine novembre, e hanno presentato tutte le novità tra nuovi impianti, piste e sistemi di innevamento potenziati. In totale, il volume degli investimenti per la stagione invernale 2020/2021 è di oltre 100 milioni di euro, di cui circa un quarto per l'innevamento programmato. I gestori degli impianti hanno quindi voluto dare un segnale forte a tutta la filiera, con la conferma del cospicuo piano di interventi, anche se rimangono le preoccupazioni per l'evolversi della pandemia.

L'IMPEGNO

«Gli investimenti che realizzeremo anche per il prossimo inverno sono la dimostrazione che noi crediamo fortemente nella possibilità di continuare a fare il nostro lavoro, accettando la sfida dei tempi. Come vertice della filiera turistica ci sentiamo responsabili anche per tutti coloro che vivono e lavorano nell'ambito turistico del nostro territorio», commenta il neopresidente di Dolomiti Superski Andy Varallo. L'intento non è stato realizzare nuove aree sciistiche, ma ottimizzare le esistenti, migliorarne i collegamenti e curarne i particolari, come la preparazione quotidiana delle piste, senza tralasciare gli interventi che aumentano la sostenibilità dell'attività, come il rinnovo o sostituzione di 9 impianti di risalita obsoleti. Per l'inverno 2020/2021 si potranno inoltre provare piste rimodellate o recuperate da zone prima utilizzate per fini diversi e sono stati ottimizzati i tracciati che portano da una vallata all'altra. Anche quest'anno, sono stati potenziati i sistemi di innevamento programmato, per poter garantire adeguate condizioni di sciabilità e rendere più efficiente la produzione di neve programmata, fatta con acqua di sorgente, energia idroelettrica e aria compressa.

L'AMMODERNAMENTO

Durante l'estate, le 130 società impiantistiche consorziate nel Dolomiti Superski hanno lavorato per ammodernare le strutture esistenti e studiare nuove proposte per le promozioni e le tipologie di skipass. Considerate poi le cautele che si dovranno adottare per rispettare le prescrizioni in contrasto al Covid-19, è stata rivolta massima attenzione alla sicurezza, al comfort e all'efficienza dei servizi proposti ai clienti: We care about you sarà il motto durante il prossimo inverno, per cercare di rasserenare i turisti promettendo un assoluto impegno a far sì che la pratica dello sci possa avvenire in condizioni di massima tranquillità. Così è stato predisposto un sistema di regole logistiche ed organizzative che verranno comunicate dettagliatamente nelle prossime settimane. Si tratta di misure che puntano ad evitare gli assembramenti e il sicuro utilizzo degli impianti di risalita, in particolare quelli chiusi come funivie e cabinovie, nelle quali sarà d'obbligo l'utilizzo della mascherina o di un indumento adatto a coprire naso e bocca. Ma ecco quali saranno le principali novità nei comprensori bellunesi del Dolomiti Superski e le date annunciate per le aperture.

FISCHIO D'INIZIO

A Cortina si punta ad iniziare la stagione sabato 28 novembre. Qui verrà inaugurata nella zona di Ra Valles la nuova seggiovia ad agganciamento automatico Pian di Ra Valles Ra Valles Bus di Tofana che sostituirà le omonime seggiovie esistenti. Sarà dotata di seggiole da 4 posti con cupola di protezione e coprirà una lunghezza di 1732 metri per un dislivello di 539 metri e una portata oraria di 1800 persone. È invece sfumata la speranza di vedere in funzione già il prossimo inverno la nuova cabinovia delle Cinque Torri che collegherà Son dei Prade a Bain de Dones: l'impianto sarà però pronto per l'estate 2021. Anche sullo Ski Civetta i primi impianti inizieranno a girare il 28 novembre. Nel comprensorio che unisce Alleghe, Zoldo, Palafavera e Selva di Cadore si lavora per potenziare i sistemi di innevamento in particolare sul versante zoldano e sulla pista Lendina. L'area sciistica di Arabba e della Marmolada, invece, comincerà la stagione il 5 dicembre. Tra i nuovi interventi spicca la riapertura della sciovia Arei 2 in zona Malga Ciapela, rimasta chiusa per alcune stagioni per i danni causati da una valanga.

NEVE FRESCA

Inoltre verranno ultimate le migliorie degli impianti di innevamento programmato in diverse parti del carosello e realizzato un nuovo bacino di raccolta idrica a cielo aperto per l'innevamento in zona Zoel dalla capienza di 40.000 metri cubi. Pure nella Ski Area di Falcade e del passo San Pellegrino verrà ottimizzato il sistema di innevamento sulle piste e allargati in alcuni punti i tracciati. La data annunciata per l'apertura in questa zona è il 4 dicembre. Andrea Ciprian

