PRIMA LINEA

BELLUNO Per la Sanità è corsa ad infermieri ed operatori socio sanitari, in questo particolare momento sono, assieme ai medici, le figure più ricercate. Quotidianamente le strutture emettono avvisi di ricerca di personale. Non solo a livello nazionale ma anche a quello regionale e addirittura provinciale. E se la nostra provincia condivide con il resto del Veneto alcuni elementi di fragilità, per altri motivi in questo momento il territorio bellunese può anche vantare dei punti di forza.

ANDIAMO CON ORDINE

Per contrastare l'ulteriore emorragia degli operatori socio sanitari e degli infermieri dalle residenze per anziani ai servizi ospedalieri e territoriali delle Aziende socio sanitarie, il presidente dell'Uripa (Unione regionale istituti per anziani) ha chiesto a gran voce alla Regione la possibilità per i centri di servizio anziani di poter inserire nelle loro organizzazioni anche i corsisti che hanno ultimato i corsi Per Operatori socio sanitari (Oss) anche se non hanno ancora sostenuto l'esame di idoneità. La richiesta inviata all'assessore Manuela Lanzarin e al direttore generale dell'area Sanità e sociale darebbe evidentemente una boccata d'ossigeno ad alcuni servizi in difficoltà ma, per il territorio della provincia di Belluno non porterebbe ad alcun risultato.

CICLO CONCLUSO

E la ragione è certamente positiva, perché le due agenzie formative che gestiscono i corsi Oss nel nostro territorio, e cioè il Ceis e il Circolo Cultura e Stampa, hanno già concluso i loro percorsi formativi tra l'autunno e la fine del 2019 e quindi i corsisti che hanno effettuato il percorso di 1.000 ore articolate con metà lezioni in aula e metà di tirocinio - sono a tutti gli effetti Operatori socio sanitari e già inseriti nelle organizzazioni che gestiscono servizi per anziani, persone disabili e minori.

CRITICITÀ

Gli aspetti preoccupanti per la nostra provincia sono comunque molti perché il futuro appare ancora più difficile del presente. Infatti i tre corsi che hanno sede a Belluno, Pieve di Cadore e Feltre sono sospesi, al pari di quanto accade per l'intera area formativa.

TEMPI INCERTI

I tempi di conclusione, quindi diversamente dagli anni scorsi, sono molto, molto incerti. Dal Ceis fanno sapere che si stanno attivando per dare avvio alla formazione a distanza attivando una piattaforma; ma come accade per gli studenti delle scuole costretti in questo momento a casa, non tutti gli allievi sono attrezzati.

PRATICA SUL CAMPO

Rimane anche da risolvere il nodo della pratica in corsia. Partendo da conoscenze teoriche già acquisite non sarebbe fattibile il tirocinio nei servizi sanitari e socio-sanitari. Ancora: come sottolinea Piero Monastier, coordinatore dei corsi per il Circolo cultura e stampa che ha già effettuato circa i due/terzi della parte teorica in aula, resta il problema di fondo della difficoltà ad attirare persone disponibili a formarsi anche se, una volta intrapreso il percorso e sperimentato sul campo il lavoro, esse ne scoprono i valori e la ricchezza umana. Attualmente sono una ottantina gli allievi dei tre corsi della provincia (Belluno, Feltre e Cadore).

RICERCA SEMPRE IN CORSO

E mentre l'attività formativa è obbligatoriamente sospesa, le Case di riposo emettono ogni giorno nuovi comunicati per la ricerca di personale, in particolare infermieri e operatori socio sanitari, perché chi ha la fortuna di attingere ancora a graduatorie frutto di precedenti selezioni, sa che le assunzioni all'Ulss le azzereranno.

Giovanni Santin

