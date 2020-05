L'OMELIA

VENEZIA L'uomo prima di tutto. Prima dell'organizzazione dello Stato, dell'economia, della finanza. E compito della politica è far funzionare un sistema dove tutte queste sono delle componenti, ma il primato dev'essere riconosciuto alla persona. Questo, in estrema sintesi, il messaggio del patriarca Francesco Moraglia che ieri ha celebrato messa per la domenica del buon pastore e la giornata delle vocazioni e del seminario, nel santuario di Borbiago, in comune di Mira, sempre a porte chiuse. «L'economia non è il tutto, non è un assoluto. Nel risolvere i problemi, come le questioni scientifiche, mediche, sanitarie, economiche, i bilanci dello Stato, subentra la responsabilità della politica. L'economia è solo un aspetto, una dimensione della complessa attività umana della polis. Se i bilanci, il rigore, il profitto diventano il criterio ultimo, allora l'uomo diventa un mezzo e non più il fine», ha ammonito Moraglia. «Ne consegue ha proseguito il patriarca che il welfare, il quale non è solo il sistema sanitario ma riguarda il benessere e il lavoro dei cittadini, viene dopo il criterio dell'economia e abbiamo visto con che risultati: un'impreparazione non solo a conoscere il virus che poteva essere del tutto legittima e logica perché il virus non si poteva conoscere, però da parte di tanti ci si domanda, e parlo per tutti gli stati europei e americani: non avrebbero potuto prevedere qualcosa di più? Non avrebbero potuto prevenire non dando l'impressione di correre di volta in volta ai ripari? Il mio non è un discorso politico, ma umano e antropologico. Il Covid-19 d'altronde non fa differenze tra G7 e G20, tra un continente e l'altro. Allora l'economia, la finanza, l'organizzazione, il welfare non sono degli assoluti, ma sono componenti di un tutto. Ciò che è fondamentale è la visione dell'uomo che abbiamo. Per il Vangelo l'uomo sta al centro per cui sono importanti il principio della solidarietà, della sussidiarietà e della destinazione universale dei beni».

In apertura di omelia, Moraglia ha premesso: «Celebriamo in attesa, speriamo presto, del giorno della celebrazione comunitaria» (l'accordo è per il 24 o 31 maggio, mentre da oggi si possono celebrare i funerali preferibilmente all'aperto, ma anche in chiesa senza la misurazione della temperatura corporea col termoscanner frontale, purché non siano presenti più di 15 persone) e sull'emergenza sanitaria ha affermato: «Abbiamo bisogno di recuperare il senso di Dio in questo tempo in cui abbiamo visto quanto sia facile morire, quanto tutti siamo fragili, tempo in cui dobbiamo ripartire non come se nulla fosse accaduto, ma facendo tesoro della lezione dura che ci ha impartito la pandemia».

Sulla fase 2 che parte oggi Moraglia ha sottolineato che «i mesi che ci stanno davanti sono affascinanti perché difficili e le cose difficili rendono felici. Come cittadini e come comunità saremo chiamati alla responsabilità, alla solidarietà, a ripensare le nostre confidenze, il nostro modo di stare insieme, di essere città e comunità. Ecco la grande sfida della ripartenza che non può essere ridotta solo a distanziamento, mascherine, guanti». E ha concluso citando due precedenti che andrebbero seguiti: «Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia ha saputo ripartire con una Costituzione in cui si metteva in chiaro una ben precisa visione dell'uomo. Vorrei anche accennare al codice di Camaldoli scritto da pensatori cristiani non intellettualoidi, ma che amavano una fede che intercettasse la società, l'uomo, l'economia: hanno voluto ripartire non dalla pura economia, dalla finanza, ma da una visione della persona e costruendo una convivenza diversa da quegli anni tragici della guerra. Questa è l'Italia della speranza».

Alvise Sperandio

