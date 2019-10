Prima i calcinacci sulle maestre poi il controsoffitto venuto giù

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CRONACHE DI ALLORABELLUNO Scuola Aristide Gabelli a pezzi. In realtà i crolli di porzioni di soffitto sono stati due. Ad un anno e mezzo di distanza. Il Gazzettino seguì la vicenda, sia per l'episodio del 18 ottobre 2007 che per il successivo del 29 maggio 2009.IL PRIMO CROLLOErano le quattro di pomeriggio del 18 ottobre 2007 e cinque maestre della scuola elementare Gabelli vennero sfiorate da alcuni calcinacci che si erano staccati dalla parte alta dell'aula in cui stavano lavorando. Nessuna di loro fu colpita da mattoni che, invece,...