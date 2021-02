L'ATTESA

CHIOGGIA «Mi scusi, infermiera. Ho sbagliato orario, avevo appuntamento alle quattro e un quarto». Mancava ancora un'ora al suo turno quando l'ottantenne chioggiotto, che doveva sottoporsi al vaccino anti-Covid, ha fatto presente la sua situazione. Ma l'infermiera lo ha fatto entrare lo stesso: non era il caso che stesse fuori, al freddo, un'ora intera ad aspettare. È stato questo uno dei mille piccoli eventi che hanno caratterizzato la prima giornata di vaccinazioni a Chioggia. Tutti risolti con prontezza e professionalità dal personale. I primi appuntamenti erano per le 14.30 ma c'è stato un po' di ritardo, per permettere a fotografi e cineoperatori di documentare l'avvenimento. Poco prima delle 15 si era formata una discreta fila: una dozzina di persone, accompagnate dai parenti più giovani, che aspettavano di essere filtrate: termoscanner e disinfezione delle mani, quindi un braccialetto con il numero prima di entrare negli ambulatori. Qui una piccola anamnesi su eventuali allergie e terapie in corso, l'iniezione e, dopo un quarto d'ora di attesa, a scanso di reazioni impreviste, i vaccinati venivano liberati.

PICCOLI INCONVENIENTI

«Non so le mie medicine, le sa mia figlia», «Entri con la figlia»; «Non ho la lettera, solo il messaggio sul telefonino», «Me lo mostri, va bene lo stesso»: sono alcuni dei brevi dialoghi con gli infermieri che si svolgevano nell'attesa che, comunque, è sempre stata ordinata e tranquilla. «Sono un po' timoroso di tutto confessa il signor Gianfranco ho paura del virus, ma anche degli aghi e delle medicine». I familiari avrebbero voluto farlo vaccinare a casa dove, peraltro, la moglie invalida riceverà il vaccino oggi. «Ma non c'è stato verso racconta il genero hanno detto che il protocollo non lo prevede e, così, siamo venuti qua». «Non ho sentito nessun dolore dice, visibilmente sollevato all'uscita devo tornare l'8 marzo». Tra i medici che si sono prestati all'opera anche l'ex sindaco Fortunato Guarnieri, ora pensionato, ma sempre attivo sia nel volontariato con Emergency che in queste occasioni. «Avevo dato la mia disponibilità e sono stato selezionato dalla Protezione civile racconta sono orgoglioso, anche come ex sindaco, di poter essere utile alle mia città». E molti, infatti, lo hanno riconosciuto e salutato con calore. Alle 15.30 la fila era stata praticamente smaltita, in attesa c'erano solo 4 persone, gli appuntamenti successivi sono arrivati alla spicciolata, secondo l'orario e alle 19.30 erano state vaccinate 162 persone, una delle quali convocata per consumare un residuo di fiala avanzato. Qualcuno, però, non si è presentato e altre tre fiale, non diluite, sono state accantonate per i prossimi giorni.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA