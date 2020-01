«Prima di andare a casa avevo controllato ogni cosa»

LE TESTIMONIANZE

FELTRE Notte di paura per la zona di via Monte Lungo. L'incendio alla Locanda ha svegliato di soprassalto i residenti che sono poi rimasti svegli per assistere alle operazioni di spegnimento che si sono poi protratte per parecchie ore.

L'ALLARME

«Sono stata svegliata da una serie di botti che mi sembrava provenissero dalla zona dietro la pizzeria. A quel punto un po' impaurita - ha spiegato ieri notte una donna che abita nella palazzina che affaccia sul piazzale del locale - ho visto le fiamme che aggredivano La Locanda e ho immediatamente chiamato i vigili del fuoco che, immediatamente sono arrivati sul posto iniziando le operazioni di spegnimento. È stata una nottata difficile, ho avuto tanta paura adesso speriamo che si capisca bene cosa è accaduto, se è stato un incidente o ci sia qualche colpevole».

IL TITOLARE

«Alle 2 abbiamo chiuso prima di abbassare le serrande e chiudere il cancello ci siamo accertati che tutto fosse tranquillo. Abbiamo controllato i forni e la cucina. Era tutto nella norma. A quel punto sono andato a casa a dormire ma poco dopo ho sentito il campanello della porta e ho visto davanti a me la polizia e una mia amica che mi avvertivano di quello che era purtroppo accaduto. E così mi sono precipitato in pizzeria e ho visto con i miei occhi i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri che stavano lavorando cercando di salvare il più possibile il mio locale. Devo ringraziarli per quello che hanno fatto».

A.T.

